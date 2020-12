En algunos pacientes que tuvieron la COVID-19, los síntomas de la enfermedad pueden perdurar más tiempo que la infección. Aquel “largo recorrido” de algunos se conoce como síndrome posterior a la covid y esas personas pueden necesitar rehabilitación para reanudar sus actividades cotidianas y laborales.

El Dr. Greg Vanichkachorn, especialista de Mayo Clinic en medicina preventiva, ocupacional, aeroespacial y quien dirige el Programa para rehabilitación en la actividad después de la covid (CARP, por sus siglas en inglés), responde algunas preguntas frecuentes.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome posterior a la covid?

Diría que la característica más distintiva de estos pacientes es el cansancio , que no solo significa sentirse cansado, sino estar profundamente fatigado. La gente dice, por ejemplo, que toma una siesta de 4 o 5 horas después de hacer algo simple como ocuparse de la ropa en la casa o de caminar una cuadra. ¡Es impresionante cuán exhaustos se sienten con apenas un poco de actividad! Diría que el segundo síntoma que aparece mucho es el de falta de aire y eso tiene mucho sentido. Sabemos que la enfermedad del coronavirus provoca cambios duraderos en los pulmones, como enfermedades pulmonares y demás, lo cual lleva a disnea prolongada y se la observa con frecuencia. Otra cosa que también se ve es dolor de cabeza, aunque parezca increíble. Alrededor del 30 por ciento de las personas se queja de algún tipo de problema neurológico prolongado, sea dolor de cabeza, mareo o debilidad; sin embargo, el dolor de cabeza parece definitivamente ser parte del panorama.

¿El síndrome posterior a la covid afecta solo a quienes enferman gravemente?

Lo hemos visto en gente que no tuvo problema en controlar sus síntomas desde la casa o que presentó síntomas leves y hasta en pacientes que realmente empeoraban a medida que transcurría el tiempo, alrededor de un par de semanas después de la infección. Parece que también existe una relación con la edad, lo cual puede simplemente reflejar que tal vez la gente es más sensible a la infección a medida que envejece, lo cual, obviamente, ya ha informado la prensa. Pero, repito, cualquiera puede tenerlo y creo que eso es lo importante de este asunto. Ha habido gente que tenía excelente estado de salud antes de la infección y, no obstante, enfrenta dificultades para recuperarse.

¿Cuál es el propósito del programa de rehabilitación?

Es importante anotar que el Programa para rehabilitación en la actividad después de la covid no es solamente para la gente que intenta volver a trabajar, sino para todos los que procuran recuperar la vida que tenían antes. Subrayo este punto debido a que la situación es diferente en todos, ya que algunos empiezan esto como maratonistas, otros como pilotos de aerolíneas comerciales y unas personas tan solo quieren recuperar la capacidad de caminar con el perro por la cuadra. Trabajamos con todos ellos para entender cuáles son sus objetivos.

¿Cuánto tiempo demora recuperarse del síndrome posterior a la covid y es posible recuperarse completamente?

Esto también es algo nuevo y, básicamente, lo que hacemos es aprender sobre la marcha. Nuestros tratamientos se basan, repito, en experiencias previas con el virus respiratorio de Oriente Medio y con el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés). No obstante, de lo que he visto hasta este momento, a los pacientes les gusta mucho el programa y notan los beneficios. Informan que mejora su resistencia para hacer actividades, que disminuye la disnea y que lentamente van recuperando la normalidad. Hemos visto a algunos regresar a trabajar gracias al programa. Afortunadamente, nadie se ha quedado atascado en la situación y eso es algo que me alegra mucho anunciar. Diría que la mayoría de los pacientes se recupera en unas 6 a 12 semanas después del inicio de la infección.

