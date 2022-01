En las últimas semanas, el mundo fue testigo de un gran aumento de casos de COVID-19 y la culpable de este crecimiento fue la variante Ómicron. Nuestro país ya ingresó a la tercera ola y Estados Unidos incluso superó el millón de contagios diarios. Mientras que infectólogos y especialistas debaten medidas y criterios de cara a lo que podría ser, según médicos internacionales, el principio del fin de la pandemia, el temor continúa.

Por ello, de cara a lo que se viene, es importante conocer los síntomas propios de ómicron para saber cómo actuar al primer indicio de la enfermedad y llevar tranquilidad a familiares, conocidos y amigos.

Síntomas más frecuentes de Ómicron

Todavía no se la conoce en su totalidad pero ya hay evidencia de su sintomatología. En diálogo con LA NACIÓN, el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro, indicó cuáles son los síntomas más comunes de la variante Ómicron.

Picazón o dolor de garganta.

Malestar general.

Dolor de cabeza.

Síntomas gastrointestinales (en los chicos).

Fiebre (prestar principal atención a partir de los 37°C)

“No vemos tanta repercusión como en otros episodios de enfermedad respiratoria baja. No han habido muchas complicaciones de ese tipo, por lo menos en esta etapa de circulación. Hay mucha circulación del virus pero baja enfermedad”, detalló el especialista. En cuanto a la fiebre, advirtió que “está relacionada con el paciente” y que cada uno debe prestar atención a los indicadores propios a su cuerpo. “Si tienes fiebre de 37°C y otro síntoma agregado, tienes que empezar a suponerlo [que es covid]”, precisó.

Síntomas de Ómicron en vacunados

“En no vacunados, con dos síntomas ya está la sospecha. En vacunados con uno solo. Es altamente probable que no tenga muchos síntomas e incluso sea asintomático”, señaló Teijeiro. La vacuna protege el caso grave del virus y, al ser una variante que genera pocas complicaciones, en pacientes vacunados es poco probable que afecte con algún tipo de síntoma.

“Hay que diferenciar y no confundir porque hay una corrida, la gente está psicotizada por una gran presencia de positivos. Eso no es enfermedad, es portación de virus. Hay mucha gente que está portando el virus y no está enferma”, remarcó. “Si tú en invierno te pones a estudiar y testear a toda la población para ver quien tiene el virus de la gripe vas a encontrar un montón pero no lo tienes en cuenta porque no están enfermos, son portadores. El riesgo es que lo transmitan a la población de riesgo ”, cerró.

Si tienes tos y dolor en el pecho te recomendamos acudir al médico. (Foto: ThinkStock)

No obstante, las vacunas demostraron tener una menor eficacia frente a esta nueva variante. En diálogo con BBC Mundo, la epidemióloga e investigadora en la American University de Washngton, Melissa Hawkins, recalcó que “la vacuna tiene una eficacia de entre 30 y 40% en prevención de infecciones y 70% en la prevención de enfermedades graves ” pero que con un refuerzo se lograría proteger al paciente de la variante Ómicron en un 70 a 75%. Aunque es importante destacar que se trata de estudios preliminares.

Erupción cutánea con la variante Ómicron

Mucho se comparó a ómicron con el virus del sarampión y algunas personas llegaron a creer que la nueva cepa puede provocar erupción cutánea. No obstante, ese no es un síntoma de coronavirus.

La comparación radicó debido a su capacidad de contagio. Hasta la aparición de ómicron como nueva variante, el sarampión era el virus con mayor transmisibilidad que existe. Sin embargo, el avance de la pandemia y el surgimiento de esta variante modificó el ranking. “Esta variante lo superó, es altamente contagiosa. Se lo comparó por la contagiosidad y no por la expresión clínica”, aseveró Teijeiro.

Síntomas de la variante Delta en vacunados

Es importante realizarte una prueba contra la COVID-19, si presentas algún síntoma. (Foto: Andina)

Si bien, destaca el infectólogo, “no se puede diferenciar una variante por la sintomatología”, Delta no presenta tantas diferencias con respecto a Ómicron. Los síntomas suelen ser los mismos y tampoco derivan en cuadros con complicaciones respiratorias.

“Estuvimos viendo mucho Delta esta semana pero no vimos enfermos respiratorios, con neumonía o muchos internados. Afecta más a las vías superiores pero no estamos viendo enfermedades importantes ni complicaciones” , señaló el especialista.

A partir de cuántos días aparecen síntomas en Ómicron

Su alta transmisibilidad viene acompañada de un período de incubación más corto. En ese sentido, Ricardo Teijeiro reconoció una diferencia en relación a las otras variantes tanto en el tiempo que tarda en presentar síntomas como en el que demora en dejar de manifestarlos.

Período de incubación: 5 a 7 días.

Desaparición de los síntomas: a los 3 o 4 días.

“En los primeros días ya aparecerían los síntomas. Los que van a ser formas leves o moderadas, se resuelven en tres o cuatro días”, cerró el infectólogo.

Por Iván Mazorco, La Nación/GDA

VIDEO RELACIONADO

La variante ómicron del COVID-19 se expande rápidamente por el mundo y el Perú no es la excepción, los estudios apuntan a que es la más contagiosa hasta la fecha.

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: