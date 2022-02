Conforme a los criterios de Saber más

La tercera ola de contagios de COVID-19 continúa en el país, y con ella gran cantidad de personas presentan síntomas de la enfermedad, que deja más de 200 mil fallecidos hasta el momento. Ante ello, muchos recurren a los hospitales y otros, a las farmacias más cercanas para adquirir medicamentos que alivien sus dolencias.

La mayoría de los casos de covid son leves o moderados gracias a las vacunas, y los médicos recomiendan el uso de algunos medicamentos como el paracetamol para atenuar el dolor y fiebre generados por la enfermedad.

Sin embargo, algunas personas con síntomas leves se están aplicado otros medicamentos que no han demostrado ser eficaces contra el covid o que deben ser usados solo en condiciones específicas. Este es el caso de la dexametasona.

Si bien la dexametasona, un corticoide usado desde hace décadas y de bajo costo, es de los pocos medicamentos que han demostrado ser eficaces -en alguna medida- para tratar a personas con covid, es importante aclarar que su uso debe darse solo en ciertas circunstancias: cuando la persona requiere oxígeno y siempre bajo supervisión de un médico.

“La dexametasona ha demostrado que puede tener un efecto beneficioso cuando se administra a pacientes con covid en una fase peculiar: cuando el paciente requiere oxígeno. Cuando esto sucede, quiere decir que se ha desencadenado una inflamación, ya sea pulmonar o mutisistémica en el paciente, y esta inflamación puede ser combatida con los glucocorticoides”, explica el médico epidemiólogo Álvaro Taype-Rondan.

La inflamación es producida por la llamada ‘tormenta de citoquinas’, que se desencadena cuando el sistema inmune responde de una manera desproporcionada ante el patógeno, en este caso el coronavirus, y se genera inflamación en uno o más órganos.

La dexametasona ya es usada en el mundo para tratar pacientes graves de COVID-19. (Foto: Pixabay)

El ensayo clínico internacional Recovery y otros posteriores demostraron que los medicamentos de la familia de los corticoides reducen en un 21% la mortalidad luego de 28 días en los casos más graves, en aquellos que necesitan ventilación mecánica o requieren oxígeno. Por ello, en setiembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendaron su uso en dichos casos.

Los especialistas recuerdan que, además de ser un potente antiinflamatorio, la dexametasona es un inmunosupresor; es decir, suprime la respuesta inmune. Esto ayuda, en los casos graves de covid, a detener la acción del organismo y, en consecuencia, la inflamación se reduce. Pero en los pacientes con covid leve o moderado, en los que no existe una inflamación, lo que generan los corticoides es que disminuye el sistema inmune, evitando así que el organismo reaccione de manera normal a la infección, lo que puede hacer que un cuadro que sería leve se agrave.

“Si es que se da corticoesteroides a pacientes que no están en al fase de inflamación, valga decir aquellos que no tienen requerimiento de oxígeno y por lo tanto no están hospitalizados, lo que muestran los estudios es que h ay una tendencia a que le vaya peor a esos pacientes , es decir, aumentar su mortalidad, sus complicaciones. No solo hablamos de la dexametasona, sino de la prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, no se deben usar por ninguna vía en pacientes ambulatorios para el manejo de covid-19″, añade el médico Alvaro Taype.

Trabajadores de la salud atienden a un paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Covid-19, en un hospital privado en Montevideo. (Foto: AFP / Pablo PORCIUNCULA).

Como mostramos en un informe previo, el infectólogo Juan Celis, del Hospital Regional de Loreto, advertía que en el país se estaba generalizando el uso de las llamadas ‘inyecciones triples’, que contienen antibióticos y corticoides, lo cual puede ser especialmente peligroso. “Los antibióticos no funcionan contra los virus y los corticoides pueden agravar el cuadro de covid si no se usan bien. La recomendación es que no se apliquen estas inyecciones triples [en las farmacias]”.

“El uso de los corticoides debe ser con criterio médico, y si bien se usan para diversos problemas además del covid, no se recomienda la administración de este corticoide de manera generalizada, pues tiene diversos efectos adversos. La recomendación general es que no se automediquen y que monitoreen sus síntomas, y en caso estos se agraven, busquen ayuda médica. La ingesta no adecuada de cualquier medicamento puede producir daños severos al organismo”, advierte Fredy Yurihuamán, químico farmacéutico y analista de Atención Farmacéutica de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

El médico Alvaro Taype añade que existen otros medicamentos que tampoco deben utilizarse para el manejo específico del covid: “La ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, vitaminas… no han demostrado tener beneficio para mejorar el estado de los pacientes ambulatorios. Hay evidencia reciente que muestra que algunos de ellos incluso podrían aumentar la mortalidad”.

