El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, Óscar Zurriaga, ha rechazado que sea el momento de abordar la vigilancia del COVID-19 como una gripe.

“Es lo que todos quisiéramos. Pero en estos momentos el COVID-19 no es como el resto de enfermedades. Si se pretende decir que es como la gripe y ya está, no es así. Es una pandemia y deberíamos seguir trabajando con esa vista. No estamos viendo lo mismo que en una temporada gripal estándar o incluso de las malas. No estamos viendo lo mismo no solo en casos sino también en términos de gravedad. En una temporada gripal mala podemos tener 1.500 fallecidos directos. En la COVID-19 no estamos viendo esos números, no estamos en esa situación todavía”, ha defendido Zurriaga en declaraciones a Europa Press.

Así, ha censurado que se hable del coronavirus como una endemia. “El problema es que se está hablando de endemia para no preocuparse de nada. Es como si dijéramos que no nos preocupamos de la tuberculosis porque es endémica. Que sea endémica no significa que deje de ser un problema”, ha esgrimido.

Estas declaraciones se dan en el contexto de la posición expresada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que ha publicado un editorial en el que apuesta por tratar el COVID-19 como otras enfermedades infecciosas, entre ellas la gripe , así como recuperar la ‘vieja normalidad’ a través de la supresión de las mascarillas y de cualquier tipo de restricción.

“Ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando a asintomáticos o con síntomas leves y aislando a todos los positivos, con las consecuencias que ello conlleva a nivel social y económico por las bajas laborales masivas de personas sanas. Debemos acabar con la excepcionalidad: el COVID-19 debe ser tratado como el resto de enfermedades. La inmunidad adquirida y la llegada de Ómicron así lo permiten”, resumen los médicos de Familia en un comunicado.

