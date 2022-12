Durante The Game Awards 2022, From Software (creador de Elden Ring) y Bandai Namco anunciaron que están trabajando en el videojuego Armored Core VI Fires of Rubicon. Se trata de la nueva entrega de la mítica franquicia de acción con mechas (robots) que nació en 1997 y que vuelve después de 10 años.

De acuerdo a nota de prensa remitida a El Comercio por Bandai, Armored Core VI Fires of Rubicon ofrecerá “una experiencia de juego basada en el know-how de juegos mecánicos que From Software ultivó durante más de 25 años de desarrollo”. A su vez, el estudio resalta que introduce una “jugabilidad innovadora” que encontramos en sus recientes juegos de acción como Elden Ring, Dark Souls y Sekiro: Shadows Diw Twice.

Sobre Fires of Rubicon, los jugadores podrán moverse con libertad en entornos tridimensionales masivos con una jugabilidad rápida y un combate vehicular visceral, informan desde Bandai.

“Fiel al diseño de juego cuidadosamente creado por FromSoftware, el juego contará con batallas desafiantes y memorables junto con un sistema de progresión satisfactorio y un gameplay profundo, todo ello ahora impulsado por el ensamblaje de mechs y el combate con jefes masivos”, se lee en la nota de prensa.

Aquí te dejamos el tráiler de lanzamiento: