Fue en junio cuando Sony presentó InZone, la marca con la que la empresa japonesa busca asentarse en el territorio de los periféricos gamer. Uno de los abanderados de este movimiento fueron los audífonos InZone H9, que destacan a simple vista por su inspirado diseño en la PS5. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia con ellos? Aquí te contamos nuestra opinión.

Antes de empezar recordemos que los InZone H9 son unos auriculares inalámbricos con micrófono, cancelación de ruido para videojuegos y sonido espacial 360. Aquí la ficha técnica del equipo:

Especificaciones Sony InZone H9 Tipo de audífonos Cerrados, dinámicos Driver 40 mm Respuesta de frecuencia dinámica 5 Hz - 20.000 Hz (JEITA) Dimensiones (alto, ancho y profundo) ‎29,1 x 27,8 x 11,2 cm Peso 330 gramos Inalámbrico Sí Cancelación de ruido Sí Soporte PC y PS5 Micrófono integrado Sí Conectividad Dongle USB Tipo C, Bluetooth 5.0 Precio S/.1.199

Diseño del InZone H9:

Muy inspirado en la consola PS5, el diseño del InZone H9 es atractivo y sencillo. Se aleja de otros audífonos gamers que incluyen variadas luces RGB y patrones en su construcción, pero esto tampoco significa que no tiene personalidad.

Así lucen los Sony InZone H9.

Construido en plástico, su cuerpo es liviano (pesa aproximadamente 330 gramos) y de fácil manejo. No obstante, se puede ensuciar si no tenemos cuidado.

Asimismo, el cuerpo del H9 es llamativo por sus colores. Los audífonos en sí son blancos, mientras que la diadema y las almohadillas son negras. Encontramos a este diseño como refinado y elegante.

Sony InZone H9.

También dispone de dos luces RBG en forma de círculo que notifican cuando el equipo está encendido. Son pequeños y se ubican en la parte debajo del logo de Sony en los extremos de la vincha. Son útiles porque sabemos rápidamente si están encendidos o no.

En cuanto a los botones, estamos cubiertos con los esenciales: tecla de encendido/apagado, rueda para el volumen, botones Noise cancelling/Modo sonido ambiente, Bluetooth y una tecla para el balance sonoro de juego/chat. Todos estos botones nos ayudan a hacer ajustes rápidos sin perder tiempo.

Estas son las teclas disponibles en los InZone H9.

Luego de varias horas de uso, destacamos el carácter inalámbrico (del que te hablamos más abajo) y el peso del InZone H9. Sony mezcla con éxito una fórmula importante a la hora de fabricar audífonos: ligeros, bonitos y sin cables.

Funcionamiento en PC, PS5 y celulares

Ya te mencionamos que el H9 de InZone es inalámbrico. No tiene cables. ¿Cómo funciona? Tiene un dongle de tipo USB que se conecta a la PC o la PlayStation 5 (tiene soporte total con la consola). Tras esto, encendemos los audífonos y el sistema reconoce de manera automática el dispositivo. En computadora podemos bajar el INZONE Hub para monitorear la batería y hacer ajustes sonoros.

Cabe resaltar que podemos usar los audífonos gracias a su puerto y cable USB Tipo C. Así, mientras que carga podemos utilizarlo de manera simultánea.

Los auriculares InZone H9 traen un dongle que se conecta a la computadora o consola y también un cable USB para la carga.

Justamente, en temas de autonomía, según Sony tenemos hasta 32 horas de duración. En nuestras pruebas tenemos excelentes resultados que llegan hasta los tres días de funcionamiento con música en Spotify, videos en Youtube, juegos y videollamadas (entre 6 a 7 horas por día). Resaltamos que si utilizamos algunas herramientas especiales como la cancelación de ruido (Noise Cancelling) o el sonido 360 la batería se consumirá más rápido.

También tenemos una carga rápida que promete una hora de uso con solo 10 minutos de carga (ojo, sin Bluetooth y Noise Cancelling).

Antes de cerrar este apartado, en cuanto al software, mencionamos que el INZONE Hub es un programa básico. Nos ofrece un ecualizador y la posibilidad de configurar el micrófono, sonido espacial, volumen general, el apagado automático y poco más. INZONE Hub queda a deber si ya conocemos otras plataformas sonoras.

INZONE Hub, el software especial de los audífonos InZone H9.

Sonido

Si hay algo en lo que Sony tiene experiencia de años es en productos tecnológicos de uso cotidiano y profesional. Televisores, consolas, parlantes, reproductores de audio, cámaras y, por supuesto, audífonos. En ese sentido, todo lo aprendido se refleja en el InZone H9. Tenemos la sólida batería, diseño inspirado en la PS5 y también una calidad sonora de primera.

Lo que más destacamos es el sonido espacial 360 para videojuegos. Esta función, como su propio nombre indica, vuelve al jugador parte del videojuego. ¿Cómo así? Podemos saber desde qué posición vienen los enemigos caminando o si pasan aviones por el cielo. No obstante, esta opción se aprovecha más en los videojuegos que tienen el soporte para Audio 3D, por lo que estamos condicionados a los títulos.

Audífonos Sony InZone H9. / Sony

Probamos el audio espacial de los InZone H9 en The Last of Us Part I, el reciente lanzamiento exclusivo de la PS5, y en Cyberpunk 2077, juego que también cuenta con soporte para Audio 3D, y la experiencia fue positiva. En títulos como Dota 2 no tenemos problemas en cuanto a la calidad de sonido, pero sí es cierto que echamos de menos el sonido espacial.

Por otro lado, Sony destaca que ha trasladado su experiencia en audífonos de sonido a los InZone H9, por lo que la calidad en sonidos graves y agudos, así como las frecuencias altas y bajas, está probada. En nuestra experiencia, si eres un usuario promedio, el conjunto sonoro del equipo funciona de maravillas.

Resaltamos también el micrófono integrado del H9, que nos ayuda cuando tenemos videollamadas con los compañeros del trabajo o estamos en jornadas de full videojuegos con los amigos. Si usas Discord, los audífonos de Sony traen una certificación que nos asegura al 100% la compatibilidad con el programa.

Conclusión

Estamos en frente de una sólida propuesta de Sony para hacerse un espacio en el terreno de los audífonos gamer. Con un diseño atractivo, portabilidad y un peso que no molesta durante las largas jornadas de juego, el InZone H9 es una opción interesante para los usuarios que quieran un par de auriculares con micrófono e inalámbrico para jugar.

Aunque su diseño es bonito, su material de construcción (plástico) puede ensuciarse con facilidad si no tenemos los debidos cuidados.