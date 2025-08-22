Un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria del colegio Cramer de Puno ha logrado llevar al Perú entre los mejores países del mundo en inteligencia artificial gracias a su excelente participación que les valió dos menciones honoríficas en la segunda edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), celebrada en China.

Los protagonistas de este hito fueron Carlos Huancollo y Fabricio Aguilar, quienes obtuvieron menciones honoríficas tras superar exigentes pruebas de programación, robótica y razonamiento en IA, consolidando así un doble hito para la ciencia y la educación peruana.

La participación fue posible gracias a la iniciativa de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), que organizó por primera vez la competencia nacional, permitiendo que Perú no solo se sume al certamen global, sino que además alcance un reconocimiento en su primera participación.

“Esta competencia fue una experiencia muy bonita. Hubo muchos retos y problemas interesantes, un poco complicados para resolver en solo dos días, pero lo logramos. Nuestro mayor reto fue programar un robot en poco tiempo, lo que nos obligó a trabajar en equipo y pensar rápido”, relata Fabricio Aguilar, de 17 años. “Creo que es muy valioso que UTEC fomente este tipo de olimpiadas, porque nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades, explorar nuevas áreas y prepararnos para futuros desafíos académicos y profesionales”, añade.

La Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial es una iniciativa relativamente joven —este año celebró su segunda edición— pero ya concentra la participación de decenas de países en un campo que marca el pulso de la innovación científica y tecnológica. Que Perú se haya sumado a tiempo y haya debutado con reconocimientos lo coloca en una posición de vanguardia en la región.

La exigencia de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial es elevada. Los participantes deben resolver problemas complejos en programación, diseñar algoritmos, trabajar con robots en condiciones de tiempo limitado y mostrar dominio de conceptos avanzados de IA. De cientos de jóvenes de todo el mundo, solo unos pocos logran subir al podio de medallas o recibir una mención honorífica.

“Esto es un logro histórico. Es como cuando un atleta logra una medalla olímpica para el país: no se trata solo de un reconocimiento individual, sino de un triunfo para Perú”, añade Biagioli.

Estudiantes de todos los colegios del Perú pueden participar de esta competencia que es totalmente gratuita. El material de preparación está disponible en línea y las inscripciones ya están abiertas en opi.utec.edu.pe. La inscripción y el material están también disponibles en el mismo sitio web.