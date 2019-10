Descargar una aplicación en Android es muy fácil, solo basta con ir a Google Play para obtenerla. Pero ¿qué pasa si no tenemos la tienda de aplicaciones en nuestro celular o si la app que buscamos no se encuentra allí?

Aunque te parezca que estás dos situaciones no son comunes, en realidad, son más frecuentes de lo que imaginas. Por ejemplo, existen muchos programas que se pueden ejecutar en el celular, pero que no están disponibles en Google Play, como Fortnite.

El famoso Battle Royale no quiso compartir ganancias con Google, por lo que, para descargarlo, debes ingresar directamente a su página web.

Y así cómo este juego existen muchos otros programas que están habilitados para correr en Android, pero no están en su tienda de aplicaciones.

Esta forma siempre ha sido permitida por Google, quien incorpora un instalador de aplicaciones en el sistema para que todo archivo APK que descarguemos, pueda ser instalado.

Un APK es un archivo ejecutable que contiene los datos de una aplicación, y vendría a ser lo que un archivo “.exe” es a Windows, o un archivo “.dmg” es a macOS.

Además, también cabe la posibilidad de que un celular funcione con el sistema operativo Android, pero no tenga Google Play. Tal es el caso de los nuevos Mate 30 de Huawei, equipos que, debido al veto impuesto por EE.UU., no tienen acceso a la tienda oficial de aplicaciones de Google.

¿Cómo descargar un archivo APK?

En Internet podemos encontrar un gran número de sitios en los que podemos descargar APKs gratis, de manera segura y, en algunos casos, sin necesidad de registros. A continuación te dejamos algunas opciones.

• Up To Down: una tienda de aplicaciones con una enorme variedad.

• APK Mirror: una web que ofrece todas las versiones (antiguas y nuevas) de las aplicaciones más populares de Android.

• XDA Developers: un foro donde desarrolladores y usuarios comparten experiencias sobre Android y aplicaciones.

• Fossdroid: un repositorio de aplicaciones Open Source.

Una vez descarguemos un archivo APK, lo siguiente que tendremos que hacer es instalarlo en nuestro sistema. Antes de comenzar este proceso, deberemos ir a ajustes para que el sistema acepte la instalación de aplicaciones que no vengan desde Google Play.

Para ello, hay que ir a primero a “Ajustes”, luego a “Seguridad” y, por último, activar “Orígenes desconocidos”. En la pantalla nos aparecerá una advertencia informándonos de los riesgos de instalar aplicaciones que no procedan de la tienda de Google Play. Pero recuerda que si las descargas se hacen desde la página oficial de algún programa conocido o de algún sitio seguro, no hay de qué temer.

Una vez bajada las aplicaciones, nos dirigiremos a la carpeta de descargas de nuestro dispositivo y pulsaremos el archivo APK que queramos instalar. Al hacerlo, nos aparecerá un menú que nos resume los permisos que requerirá la aplicación. Una vez aceptemos estos permisos, la aplicación se instalará y ya estará disponible en el sistema para ser utilizada.

