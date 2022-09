iOS 16 trajo diversas novedades para los usuarios de iPhone. Entre lo nuevo que quizás no hayas notado, está la posibilidad de insertar emojis usando el dictado de texto para cuando envias mensajes.

El dictado de texto de Siri es una función muy útil para cuando no quieres demorar tipeando manualmente. Sin embargo, sobre todo al momento de enviar mensajes, el dictado no ayudaba al usuario cuando quería incluir un emoji. Ahora, con iOS 16, sí es posible “dictar un emoji” con solo enunciar su nombre.

Cómo insertar un emoji con dictado de texto

La función es apta para cualquier aplicación, ya sea WhatsApp, Notas, iMessage, etc. Lo único que debes hacer es lo siguiente:

Al momento de escribir, activa el micrófono de dictado de Siri en la parte izquierda baja del teclado. Dicta tu texto con normalidad en tu idioma seleccionado. Cuando vayas a insertar un emoji, enuncia verbalmente su nombre. Por ejemplo: “emoji de corazón rojo”.

"Emoji de corazón rojo" usando el micrófono de dictado de texto. (Foto: El Comercio)

En español, si no conoces el nombre de cierto emoji, podrías apoyarte de la Emojipedia. No obstante, el software aún no reconoce todas las descripciones de emoji que le des.

Por otro lado, aquí te dejamos una lista de frases para insertar emojis que hemos comprobado que funcionan.