Cada cierto tiempo el sistema operativo de los teléfonos celulares se actualiza. Las actualizaciones brindan mejoras y corrigen fallas. Por ejemplo, hace poco, Apple presentó su actualización iOs 16 y anunció que algunos de sus modelos en circulación más antiguos ya no podrán acceder a ella. ¿Sabes hasta qué versión podrás actualizar tu iPhone?

No es una pregunta fácil de responder, pues no es que las fechas se conozcan de manera oficial. Por el momento, se sabe que solo desde el iPhone 8 hacia adelante llevarán la nueva versión de iOs.

Sin embargo, teniendo en cuenta los diseños pasados, Apple suele ofrecer un mínimo de 5 actualizaciones de iOS en los iPhone, lo que equivale a unos 6 años de soporte oficial. Es un lapso bastante amplio que supera el promedio en el vasto mercado de celulares.

Hay que tener en cuenta también que, a medida que la potencia de los procesadores ha ido aumentando, los años de soporte también se han incrementado. Y como cada vez es más difícil mejorar los chips de los iPhone, habrá más dispositivos compatibles con las últimas versiones de iOS.

Así quedaría la lista:

iPhone 6s y 6s Plus: iOS 15

iPhone 7 y 7 Plus: iOS 15

iPhone 8 y 8 Plus: iOS 16 - iOS 17

iPhone X: iOS 16 - iOS 17

iPhone XR: iOS 17 - iOS 18

iPhone XS y XS Max: iOS 17 - iOS 18

iPhone 11 y 11 Pro: iOS 18 - iOS 19

iPhone SE 2: iOS 18 - iOS 19

iPhone 12 y 12 Pro: iOS 19 - iOS 20

iPhone 13 y 13 Pro: iOS 20 - iOS 21

Solo el tiempo nos confirmará qué tan acertado estamos. Lo que sí está muy claro es que los equipos de la firma de la manzana, al menos hasta ahora, pueden recibir actualizaciones por un buen tiempo.

Además, hay que aclarar que, aunque un celular no reciba una nueva versión del sistema operativo, no quiere decir que ya no sirva. Las compañías por lo general siguen ofreciendo soporte a sus sistemas viejos por un tiempo. Así por ejemplo, si bien los iPhone 6 y 7 ya no accederán a iOs 16, continuarán recibiendo mejoras para el iOs 15.