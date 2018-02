Estamos a solo unos días del inicio del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, en donde la mayoría de fabricantes presentarán sus modelos más modernos. Sin embargo, Samsung calienta el ambiente en el país con su primer lanzamiento del año: el Galaxy A8 y Galaxy A8 Plus, smartphones de gama media alta.











Ficha técnica de los smartphones

​

Galaxy A8

Pantalla: 5,6” Full HD, Super AMOLED 1080 x 2220

Cámaras: frontal dual de 16 MP + 8 MP (f1,9), trasera de 16MP (f1,7).

Dimensiones: 149,2 mm x 70,6 mm x 8,4 mm. Peso 172 gramos.

Procesador: octacore (2,2 GHz dual + 1,6 GHz hexa)

RAM: 4GB

Memoria interna: 32 GB, expandible a 256 GB con micro SD.

Batería: 3.000 mAh, con carga rápida, conector USB tipo C.



Galaxy A8 Plus

Pantalla: 6” Full HD, Super AMOLED 1080 x 2220

Cámaras: frontal dual de 16 MP + 8 MP (f1,9), trasera de 16MP (f1,7).

Dimensiones: 159,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm. Peso 191 gramos.

Procesador: octacore (2,2 GHz dual + 1,6 GHz hexa)

RAM: 4GB

Memoria interna: 32 GB, expandible a 256 GB con micro SD.

Batería: 3.500 mAh, con carga rápida, conector USB tipo C.







¿Cuáles son sus principales características de estos smartphones? El diseño Premium de la gama alta de Samsung, la pantalla Infinity Display y la doble cámara, solo que esta se mueve a la parte frontal del equipo.





Tanto el A8 como el A8 Plus tienen doble cámara frontal, de 16MP y 8MP, con una apertura focal de 1,9. El usuario podrá elegir cuál usar al momento de tomarse un selfie. Recupera del Note 8 la función Live Focus, que permite conseguir el efecto bokeh (desenfocado), y además cuenta con estabilización digital de la imagen de video y la función hyperlapse, para crear vistosos videos. La cámara principal de estos smartphones no es poca cosa. Tiene 16 MP con una apertura focal de 1,7.



Los smartphones Galaxy A tienen su pantalla con un ratio de 18:5:9, de manera que se pueda aprovechar al máximo para temas de entretenimiento. Aunque ambos cuenta con Bixby no tienen botón dedicado, traen el utilísimo Always On Display y resistencia al agua y al polvo.



Hoy fue la presentación de los nuevos Galaxy A8 y A8+ 2018 de @Samsung_Peru. Una de sus principales características es su resistencia al agua. pic.twitter.com/AiTTPNFVzn — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 7 de febrero de 2018





Traen memoria interna de 32GB, que se puede extender con micro SD hasta 256 GB, y son compatibles con el popular Gear VR de Samsung.



-A LA VENTA-

En la presentación de estos smartphones en el Perú, se anunció que ya están disponibles en los colores Midnight Blue y Orchid Gray. La venta se realizará en línea a través de la web de Samsung.



Desde el 13 de febrero, la venta de estos smartphones se extiende a las tiendas Samsung Experience Store, así como a otros puntos de venta en las principales tiendas por departamento y supermercados de Lima y provincias.