Tres apps gratuitas que convierten tu cara en "animojis"

Desde que los emojis llegaron a WhatsApp y a redes sociales como Facebook o Instagram, la popularidad de estos pequeños ideogramas no ha dejado de crecer.



Tal vez por eso una de las novedades más comentadas de iPhone X, el smartphone más reciente de Apple, fueron los "animojis".



Son una especie de avatares virtuales creados a partir de expresiones mediante tecnología 3D y de reconocimiento facial, capaces de identificar hasta 50 movimientos diferentes de cada rostro.



Esta herramienta del gigante tecnológico californiano recibió buenas críticas, aunque tiene una enorme limitación: solo está disponible para su nuevo modelo de iPhone.



Pero Apple no inventó los emojis animados.



Te contamos qué otras aplicaciones puedes usar para obtener el mismo efecto sin necesidad de usar un iPhone X.

► 1. Polivibe

Polyvibe reconoce los movimientos de tu cara gracias a la inteligencia artificial. (Foto: BBC Mundo) Polyvibe reconoce los movimientos de tu cara gracias a la inteligencia artificial. (Foto: BBC Mundo)

Polyvibe fue lanzada al mercado en agosto de 2017 por un grupo de estudiantes de computación de la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, meses antes de que saliera a la venta el iPhone X.



Se trata de "una red social que funciona con inteligencia artificial" a la que llamaron Polygram. Hoy puede encontrarse con el nombre de Polyvibe en la tienda online de Apple.



Faryar Ghazanfari trabaja en Tesla y es uno de sus creadores.



Su app todavía es muy nueva —apenas tiene cinco meses de recorrido— pero Ghazanfari confía en que logre hacerse un hueco a través de "influencers" que la promocionen en la red.



La herramienta cuenta con filtros "diseñados por cirujanos plásticos" que "alteran tu rostro para hacerte más atractivo" y "emojis animados" que puedes usar también en redes sociales.



El sistema es capaz de "comprender" las expresiones faciales: "Cuando publicas algo, puedes saber cómo reaccionarán tus seguidores", se lee en su página de iTunes.



"Eso es posible gracias a un emoji que imita las expresiones faciales en vivo y les permite a los usuarios reaccionar con su cara".



La tendencia es que los "Me gusta" terminen pasando de moda a medida que avanza la tecnología 3D y la realidad aumentada y surgen formas más artísticas de expresar emociones.



"'¡Es 2018! Deja de poner pegatinas de emojis en tus fotos!", dicen los desarrolladores de Polyvibe.



Algunos de los filtros son muy parecidos a los que usa Snapchat y eso le ha valido algunas malas críticas que pueden leerse en la tienda en línea de Apple. Por ejemplo, que es una "copia barata" de la red social de Evan Spiegel.



Pero tal vez la característica más llamativa —que posiblemente acaben copiando Facebook o Instagram— es que Polyvibe ofrece una opción, "wipe to reveal" (limpia para revelar) que evita que los mensajes privados sean capturados por otros usuarios.



Al pasar el dedo sobre la foto o el video, se ve la imagen, pero si se trata de tomar una captura de pantalla o se toma una foto con otra cámara, se le comunica a quien envió la imagen y, además, no permite tomar la foto entera.

► 2. Bitmoji

Emojis Estos avatares son creados en base a tu propia imagen. (Foto: Bistrips)

Agencias

"Crea tu propio avatar y sé tú mismo a dondequiera que vayas", se lee en el sitio web de Bitmoji.



Este sistema permite crear "emojis personalizados" que se pueden compartir en Snapchat, en WhatsApp y en mensajes multimedia.



Lo más interesante es que, en lugar de probar entre distintos tipos de opciones hasta encontrar el personaje que se parezca a ti, basta con tomarte un selfie: el sistema detecta tus expresiones y convierte tu cara en emoji.



La aplicación está disponible para iOS (iPhones) y Android, y es gratuita.



Fue diseñada por Bistrips, también creadores de una popular aplicación de cómics que se sincroniza con Facebook.



Las opciones son muy variadas: el usuario puede elegir entre más de 100 peinados, tratamientos de pelo, accesorios, colores de piel y paletas de maquillaje.



Está disponible en más de 20 idiomas (español incluido).



El "selfie" es orientativo y sirve para diseñar el mejor look del avatar, aunque es posible que tecnologías como el reconocimiento facial —que aún no usa esta herramienta— permitan más adelante crear otro tipo de "bitmojis" más avanzados.

► 3. Emojiface

La última moda: crear un "animoji" de tu mascota. (Foto: Emojiface) La última moda: crear un "animoji" de tu mascota. (Foto: Emojiface) Agencias

Los emojis animados que se pueden crear con Emojiface son algo más realistas.



Esta aplicación, disponible en español, sí usa tecnología de reconocimiento facial para convertir las expresiones de un "selfie" en un dibujo animado personalizado.



Ofrece más de 100 variantes de "animojis" y se conecta al teclado del teléfono móvil. Está disponible solamente para dispositivos iOS y es compatible con plataformas de mensajería como iMessage y WhatsApp.



Un equipo de 16 ingenieros, diseñadores y especialistas digitales con base en Nueva York, Estados Unidos, está detrás de su creación.



Son "emojispersonalizados y contextualizados que muestran quién eres en cada situación", se lee en su página web. Los desarrolladores aseguran se inspiraron en la creación depersonajes de videojuegos, "con los que la gente pasa horas creando sus propios avatares".



Sin embargo, usar el reconocimiento facial "no estuvo exento de desafíos", admiten.



"Era lento en dispositivos viejos, presentaba problemas a la hora de trabajar con todos los rasgos faciales y tuvimos fallos con la calidad de las fotos. Con muchos retoques, pudimos producir la tecnología para poder usarla con todo tipo de caras".



Y es que la tecnología de reconocimiento facial apenas está comenzando a ser explorada. El "lenguaje emoji" es tan solo una de sus últimas vertientes pero, poco a poco, estos extraños avatares virtuales están labrando su camino para conquistar internet.



Síguenos en Twitter: