¿Por qué tu iPhone tiene un punto de color en la pantalla y qué tiene que ver con tu seguridad?

Los usuarios de iPhone tienen, en la esquina superior de la pantalla, cerca de la llamada Dynamic Island, pueden notar un diminuto punto de color verde. Lejos de tratarse de un fallo de hardware o un simple indicador de conectividad, este punto es un elemento de seguridad y privacidad fundamental.

Dicho indicador fue integrado por Apple a partir del sistema operativo iOS 14 y en las versiones subsiguientes. Su aparición está directamente vinculada al uso de los sensores de la cámara del dispositivo, funcionando como un aviso discreto sobre el acceso a estos componentes.

Qué es el punto verde que aparece en la parte de arriba de los iPhone

El punto verde se define como un indicador de privacidad, cuyo objetivo es asegurar que exista una conciencia constante en el usuario sobre el momento en que una aplicación está utilizando los sensores más sensibles del dispositivo.

Este espacio, en el extremo superior de la pantalla, puede mostrar distintos tipos de indicadores:

Punto verde: una aplicación del iPhone está utilizando activamente la cámara . Esto incluye tanto la cámara orientada hacia el usuario (frontal) como la cámara principal (trasera), y en algunos escenarios, puede implicar también el uso concurrente del micrófono.

una aplicación del iPhone está . Esto incluye tanto la cámara orientada hacia el usuario (frontal) como la cámara principal (trasera), y en algunos escenarios, puede implicar también el uso concurrente del micrófono. Punto naranja: se activa cuando una aplicación está utilizando exclusivamente el micrófono del iPhone.

Estos dos indicadores, en conjunto, establecen la primera línea de defensa visual contra el potencial acceso no autorizado o indeseado.

Apple introdujo este mecanismo como una medida de respuesta a las crecientes inquietudes sobre la privacidad, ante la posibilidad de que software malicioso o aplicaciones con permisos excesivos activaran los sensores sin el conocimiento del usuario.

