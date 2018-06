La conferencia de Electronic Arts (EA) en la E3 2018 ha confirmado varios detalles de los títulos prometedores en los que están trabajando, entre los que destacan FIFA 19, Battlefield V y Anthem.

Estos son todos los videojuegos más destacados que estuvieron presentes en la conferencia:



► FIFA 19



Electronic Arts confirmó la presencia de las tan deseadas Champions League y Europa League, debido a que PES 2019 perdió las licencias de la UEFA. Fecha de lanzamiento: 28 de setiembre de 2018. Este juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Asimismo, se reiteró que la portada oficial de FIFA 19 será protagonizada por Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid, pese a la polémica generada por su posible salida del equipo merengue.

► Battlefield V



La nueva entrega de la saga Battlefield, videojuego de acción y shooter bélico en primera persona, estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Fecha de lanzamiento: 19 de octubre de 2018. Estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC (a través de Origin).

Entre las novedades que mostraron en la E3, confirmaron que contará con el popular modo Battle Royale como agregado principal a su multijugador, aunque esto llegará después del lanzamiento en una actualización.​

► Anthem

Electronic Arts mostró más de Anthem, el título en el que se encuentra trabajando Bioware, los creadores de las populares sagas de rol Mass Effect y Dragon Age. Fecha de lanzamiento: 22 de febrero de 2019. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC (a través de Origin).



En la conferencia mostraron un gameplay donde pudimos observar más a detalle el inmenso "mundo abierto" y las características RPG y cooperativo en el que están enfocando el título, además de la exploración masiva y la estrategia en los combates.

Anthem no contará con "loot boxes" (botines) o con alguna característica "pay to win" (pagar para ganar) que limite o pueda arruinar la experiencia del usuario.

► Unravel 2



Otro de los videojuegos que se presentaron en la E3 fue "Unravel 2", el título indie de plataformas y puzzles desarrollado por la compañía sueca Coldwood Interactive y publicado por Electronic Arts.

Entre las grandes novedades de este título se encuentra el multijugador cooperativo, ya que esta entrega también será protagonizada por un nuevo personaje de lana azul que hará contraste con Yarny, el protagonista de color rojo de la primera entrega.

El otro anuncio importante de este videojuego es que ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, ofreciéndonos más y mejores puzzles con su estética diferente.

► Sea of Solitude



El compañero indie de Unravel en EA Originals. Sea of Solitude llega de las manos del estudio berlinés Jo-Mei Games, y estará a la venta a principios de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

En esta E3, Electronic Arts mostró con más detalle la aventura de la protagonista Kay y su transformación en un ser oscuro tras vivir las penurias de la depresión, la soledad y la tristeza.

► NBA LIVE 19 y Madden NFL 19

Los videojuegos deportivos anuales de Electronic Arts no se echaron en falta en la conferencia ya que se mostró más de NBA LIVE 19 y Madden NFL 19.



NBA LIVE 19 fue anunciado oficialmente por EA y se detalló que será lanzado el 7 de setiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Por su parte, Madden NFL 19 será puesto a la venta desde el 10 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y, por primera vez en 11 años, para PC. Contará con mejoras considerables en su desarrollo gracias a la técnica "Real Player Motion", dando más realismo a la animación.