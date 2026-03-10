Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con más de siete millones de copias vendidas a tres días de su lanzamiento, "Battlefield 6" es el título más exitoso de la franquicia hasta la fecha.
Con más de siete millones de copias vendidas a tres días de su lanzamiento, "Battlefield 6" es el título más exitoso de la franquicia hasta la fecha.
/ Electronic Arts
Por Agencia Europa Press

Electronic Arts (EA) ha anunciado despidos en los estudios de videojuegos a cargo de la franquicia Battlefield, concretamente en los equipos de Criterion, Dice, Ripple Effect y Motive Studios, como parte de un “realineamiento” para ajustarse a “lo que más importa” a la comunidad de jugadores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.