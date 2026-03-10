Electronic Arts (EA) ha anunciado despidos en los estudios de videojuegos a cargo de la franquicia Battlefield, concretamente en los equipos de Criterion, Dice, Ripple Effect y Motive Studios, como parte de un “realineamiento” para ajustarse a “lo que más importa” a la comunidad de jugadores.

La compañía de videojuegos lanzó su nueva entrega de la saga FPS Battlefield 6 en octubre del pasado año como la experiencia definitiva de la guerra total, con nuevos modos multijugador y potentes herramientas de creación.

Desde su lanzamiento, Battlefield 6 rompió récords y se convirtió “en el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia”, al alcanzar más de siete millones de copias vendidas tres días después de su lanzamiento oficial, como subrayó entonces Electronic Arts. Junto a estas cifras, la compañía corroboró el éxito de Battlefield 6 recientemente en su informe del tercer trimestre del año fiscal 2026, calificando la entrega como “el juego de disparos más vendido de 2025”.

Sin embargo, los buenos resultados para la franquicia no se han reflejado para los estudios de videojuegos a cargo. Electronic Arts ha despedido a una parte de la plantilla de varias desarrolladoras implicadas en la creación del ‘shooter’ en primera persona.

Así lo ha podido conocer el medio IGN, que ha detallado que, aunque EA no ha especificado el número de empleados despedidos, sí ha especificado que los estudios afectados han sido Criterion, Dice, Ripple Effect y Motive Studios.

Concretamente, según las declaraciones de un portavoz de EA recogidas por el citado medio, los despidos se enmarcan en una serie de “cambios selectivos” dentro de una reorganización de Battlefield para “alinear mejor los equipos con lo que más importa a la comunidad de jugadores”.

No obstante, el portavoz ha asegurado que Battlefield sigue siendo una de las mayores prioridades para EA, y que continuarán “invirtiendo en la franquicia, guiados por los comentarios de los jugadores y los ‘insights’ de Battlefield Labs”.

Cabe destacar que Battlefield 6 se ha enfrentado a algunas críticas por parte de los jugadores recientemente, con el retraso del inicio de la Temporada 2 y problemas con los parches y actualizaciones, que incluyen menos contenido del esperado, entre otros reproches.

Por tanto, a pesar de ser una de las franquicias más conocidas y aclamadas de Electronic Arts y además de los buenos resultados iniciales de la última entrega, la compañía también se une a la ola de despidos que está afectando al sector. Así se suman a otras compañías como Sony, con el cierre del estudio de videojuegos Bluepoint Games, anunciado recientemente.