Un planeta alienígena con un cielo carmín iluminado por distantes explosiones. De repente, una voz de alerta; uno de mis compañeros ha solicitado una lluvia de morteros en mi posición. Corro, salto y hasta me arrastro para llegar a una posición segura, pero mi frenética evasión me ha llevado directamente a un nido de ‘terminids’ - gigantescos insectos parecidos a los zerg de “Starcraft”- que terminan por descuartizarme en pedacitos. La paz de la tumba no dura mucho y 20 segundos después estoy descendiendo de la estratósfera para nuevamente pelear por la democracia.

Por aproximadamente dos semanas, “Helldivers 2″ se volvió mi obsesión, jugándolo solo y con un grupo de amigos casi diariamente. El juego desarrollado por Arrowhead Game Studios - creadores de “Magicka”- es la definición de un éxito inesperado, pasando de siete mil jugadores concurrentes en el primer juego a más de 450 mil con esta secuela, una demanda que paralizó los servidores del título hasta casi una semana de su lanzamiento.

Pero, ¿de qué trata este nuevo fenómeno? “Helldivers 2″ te pone en las botas militares de los epónimos ‘helldivers’, sacrificables tropas de asalto del autoritario gobierno de la Super Tierra que sirven como su principal herramienta para imponer a punta de balas, lasers y bombas atómicas los ideales de “democracia gestionada”™ y libertad a lo largo de la galaxia.

Esta trama, clara referencia a novelas como “Starship Troopers” de Robert A. Heinlein y en particular a su versión cinematográfica por Paul Verhoeven, sirven como perfecta excusa para el ‘gameplay loop’ del juego, dónde viajas entre varios planeta para liberarlos - o morir en el intento - de las garras no democráticas de dos facciones: los ‘Autómatas’ (robots a lo Terminator) y los ya mencionados insectos gigantes ‘Terminids’.

Balas, láseres y bombas atómicas

En una primera mirada, “Helldivers 2″ es una competente muestra de un juego de disparos en tercera persona, utilizando un arsenal básico de escopetas, metralletas, rifles de asalto, granadas y hasta pistolas láser contra grupos de hasta cientos de enemigos mientras intentas completar diversos objetivos.

Su vuelta de tuerca a la fórmula recae en los estratagemas: habilidades especiales que permiten solicitar desde municiones, el apoyo de artillería y hasta resucitar a tus compañeros de equipo bajo la excusa de refuerzos - algo que necesitarás bastante mientras aprendes las complejidades del título-, activados por una serie de combinaciones de botones parecidas a las que usarías en un juego de pelea como “Street Fighter”, una mecánica simple que rápidamente se dificulta ante la presión de ser atacado por decenas de robots o insectos.

Entre las facciones a los que te enfrentarás están los 'terminids', insectos gigantescos que parecen sacados de "Starship Troopers". / Arrowhead Game Studios

Otro factor que el título tiene a su favor son las abundantes variaciones de los enemigos, modificando drásticamente las tácticas que tienes que usar dependiendo las circunstancias. Es así que mientras que los ‘terminids’ son rápidos y numerosos, obligándote a utilizar armas con menor alcance y mayor difusión, los ‘autómatas’ cuentan frecuentemente con armaduras y la capacidad de disparar de vuelta, instándote a utilizar armamento de mayor precisión y penetración. Si a esto se le juntan la existencia de múltiples y diferentes planetas, poblados de junglas, tundras y desiertos, el juego ofrece una miríada de diferentes experiencias entre sesión y sesión.

Mejor con amigos

“Helldivers 2″ realmente resalta cuando se juega de manera cooperativa, al incrementar no solo el potencial destructivo de los jugadores, sino también el caótico. Y es que Arrowhead Game Studios ha integrado el concepto de fuego amigo - la capacidad de lastimar a los otros jugadores - no solo como una penalidad en el juego, sino como una mecánica crucial en el título. Y si bien si quieres jugar óptimamente puedes optar por medir cada una de tus acciones para no hacer daño a tus aliados y evadir las patrullas de los enemigos, en muchas ocasiones es más divertido aceptar el caos y utilizar todo tu armamento con abandono. Al fin y al cabo, ¿qué es un poco de mutilación y asesinato entre compadres? Sobre todo si son tan desechables como los ‘helldivers’ y nuevos refuerzos están casi siempre a la vuelta de la esquina.

Esta actitud hace que, en mi experiencia, algunas las partidas cooperativas de “Helldivers 2″ tomen casi una atmósfera de película de ‘slapstick’ al estilo de los Tres Chiflados y hasta los Looney Tunes, con lagrimas y risas en el mismo grado. También tiene ecos de viajes realizados con amigos, pichangas o salidas a los bares, donde la camaradería, hermandad y lealtad se juntan con las burlas y la ‘chacota’ para combinarse en excursiones memorables, aunque siendo sincero no recuerdo algún paseo en mi vida que haya terminado explosivamente luego de que uno de mis amigos decidiera que era una buena idea dispararle a una bomba abandonada.

Perfecta imperfección

A pesar de mi efusiva aprobación, no quiero dar a entender que “Helldivers 2″ sea un juego perfecto. Durante las primeras semanas, los servidores estaban tan saturados que hizo imposible que muchos pudieran jugar durante días y, si bien la situación ha mejorado notablemente al momento en que escribo la nota, cada actualización del juego parece malograr algo más. Un ejemplo de eso fue un bug que hacía te dejaba paralizado cada vez que recogías un objeto y cuya única solución encontrada - de mi parte y de mi preferencia- era golpear al jugador afectado para que salga de ese estado.

"Helldivers 2" te lleva a lo largo de toda la galaxia para liberar planetas en nombre de la Super Tierra. / Arrowhead Game Studios

No son los únicos problemas que presentan el juego, con la mayoría del armamento presentando un mal balance que hace que una arma, la escopeta SG-225 Breaker, sea la elección óptima en el 90% de los casos, mientras que elementos cruciales como las protección proporcionada por los diferentes tipos de armaduras tampoco han sido implementados. En resumen, motivos de quejas hay y por montón.

Afortunadamente, Arrowhead parece estar escuchando a sus jugadores que está haciendo su mejor esfuerzo para solucionar estos problemas, dentro de sus capacidades como un relativamente pequeño estudio desarrollador de videojuegos. Y si bien nadie sabe qué pasará en adelante, por el momento el futuro de “Helldivers 2″ parece prometedor y longevo. Ciertamente veo muchas más noches peleando por la democracia™ en mi horizonte.

La ficha

Título: “Helldivers 2″

Desarrollador: Arrowhead Game Studios

Género: Acción, aventura.

Idiomas: Inglés, francés, español y portugués, entre otros.

Plataformas: PlayStation 5 y PC por Steam (reseñado).

Lanzamiento: 8 de febrero del 2024.

Precio (al momento de publicación): US$40 o S/.139 (en Steam)

Puntaje: 9/10.