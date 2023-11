Comunicados Oficiales de BOOM Esports 🔥



We welcome two of our newest players to the squad, Crhistian 'Pakazs,' and Savina Farith 'Matthew' Puente.



They will howl with the Hungry Beast in the upcoming season!



Bienvenidos, Pakasz & Matthew!#HungryBeast pic.twitter.com/JPFCeUl5tN