Como parte de visita a Ancón para supervisar los proyectos de la fundación Inspired by KM, Fayza Lamari, madre del futbolista Kylian Mbappé, se mostró encantada con el recibimiento que tuvo, y en particular, con la gastronomía peruana.

Durante su recorrido, Lamari visitó la olla común ‘María Fe’ donde compartió un almuerzo con las vecinas del lugar, rindiéndose ante los sabores tradicionales del país, en donde incluso, ayudó a cocinar los potajes.

“El cebiche, la causa… me han encantado”, comentó Lamari, quien también fue sorprendida por el sabor de la “alverjita verde con seco de pollo” . Más allá de la comida, destacó el recibimiento que tuvo. “Las personas que nos han recibido, siempre sonrientes, nos han recibido con las manos abiertas y nos han querido”, afirmó.

En su encuentro con las mujeres que dirigen la olla común, Lamari aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento, subrayando el valor y el esfuerzo de su labor. “Muchas gracias. Arriba las mujeres”, expresó en español.

Kylian Mbappé: Detalles de su proyecto social en Ancón

La visita de Fayza Lamari a Perú forma parte de las obras sociales hechas por fundación Inspired by KM (creada en 2020), del futbolista Kylian Mbappé.

Perú ha sido elegido como el primer país de América Latina en recibir apoyo, con planes de expandirse posteriormente a Brasil y Colombia. Los proyectos específicos en Ancón, financiados por Mbappé y sus patrocinadores, incluyen:

La inauguración de un campo de fútbol de césped sintético , destinado a brindar un espacio seguro para la práctica deportiva de más de 160 niños y jóvenes.

La construcción de un centro promotor educativo comunitario .

. Remodelación y mejoras en otros espacios comunitarios .

. Apoyo directo a la olla común ‘María Fe’ y las madres que la dirigen.

De ese modo, la madre del deportista llegó hasta Lima para supervisar las obras del proyecto social, impulsado por la organización benéfica de su hijo. Entre sus actividades, también inauguró una cancha deportiva.