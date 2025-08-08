Kylian Mbappé ha extendido su compromiso social hasta el Perú, a través de su fundación Inspired by KM, con un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes de la Ancón. En redes sociales, el delantero del Real Madrid compartió detalles de su noble iniciativa.

El proyecto en el distrito limeño incluye la construcción de un colegio y la instalación de una cancha de césped sintético.

El objetivo principal de la organización de Mbappé es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de ampliar sus horizontes a través del deporte y la educación. La construcción de esta infraestructura busca fomentar el acceso al deporte y elevar la calidad educativa de los anconeros.

Inspired by KM se financia con recursos del propio futbolista y de sus patrocinadores. Con este gesto, el atacante francés reafirma su estatus de crack dentro y fuera de las canchas, dejando una huella en una de las comunidades más necesitadas de Lima.