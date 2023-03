Diego Boneta, luego de dos años del fin de la serie, confesó que tuvo que llevar terapia para dejar de comportarse y de hablar como Luis Miguel, pues a él le ocurrió lo mismo que a otros actores que adentran al 100 % en sus personajes.

Mediante una entrevista para Televisa, el actor mexicano reveló que se había compenetrado tanto con el cantante mexicano que no podía dejar de comportarse como él.

“Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente”, mencionó.

Según señaló Boneta, recién para la segunda temporada pudo manejar mejor esta inmersión en la piel del ‘Sol de México’.

“Sí fue como todo un proceso de meses después de como ‘a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’”, comentó al respecto.

“Terapia como para volver a mí. Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban los prostéticos o salía de ahí, era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí...”, añadió.

Diego Boneta se convirtió en Luis Miguel de 50 años

‘Luis Miguel, la serie’ se estrenó en Netflix, por lo que en octubre de 2021 Diego Boneta habló acerca de su compleja caracterización para dar vida al ‘Sol de México’ en su etapa más adulta, debido a que la serie abordaba la época más cercana a la actualidad.

“Lo más difícil fue salir de Luis Miguel a los 50 años, la caracterización es una locura y son seis horas diarias de aplicación y todo”, confesó.

“No nada más es la caracterización, sí hay un trabajo actoral, psicológico, emocional de ponerte en esas situaciones o imaginarte estar en esas situaciones y es el Luis Miguel más oscuro y en su punto más bajo que hemos visto en todas las temporadas. Es lo más difícil que he hecho actoralmente, por mucho”, agregó.