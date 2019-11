Scarlett Johansson no deja de creer en el amor pese a que ha divorciado en dos ocasiones. Ella dio una entrevista a propósito de su nueva película “Marriage Story”, en el que hablo del amor y de sus fallidos matrimonios.

Como se recuerda, Johansson empezó a salir con Reynolds en el 2007, un año después se casaron y en el 2011 anunciaron su divorcio. Ella afirmó que sabía que no iba a funcionar porque solo tenía 23 años. “No comprendía bien lo que era el matrimonio. Creo que, de algún modo, le di una visión demasiado romántica”, comentó la actriz a la revista “Vanity Fair”.

Luego de su separación con Ryan Reynolds, la famosa actriz se volvió a casar con el francés Romain Dauriac y se volvió a divorciar. “La idea de crear una familia, construirla y trabajar en ella me gusta. Creo que sería fantástico, siempre lo he querido. También lo quise en mi matrimonio con el padre de mi hija. No era la persona adecuada, pero me gusta esa idea”, añadió la actriz.

En la actualidad, Scarlett Johansson se encuentra comprometida con el comediante Colin Jost. “Ahora es una cuestión diferente de mi vida. Me siento en mi lugar en el mundo, capaz de tomar decisiones más activas. Creo que estoy más presente de lo que estaba antes”, finalizó.