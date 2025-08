El actor surcoreano Shin Hyun Joon, recordado por haber interpretado a Tae-Hwa en la serie “Escalera al cielo”, confirmó su llegada a Perú para realizar un fan meeting y participar de un concierto sinfónico este 2025, donde interpretarán los temas más conocidos de la exitosa telenovela de Asia.

El encargado de dar a conocer la noticia fue el productor y pianista Tonny Keys, quien publicó en su cuenta de Instagram que el actor surcoreano llegará a Perú en noviembre de 2025 como parte del “Memories to haven”.

Ante este mensaje, muchos fanáticos de la cultura asiática empezaron a celebrar la noticia en redes sociales. Los fans recordaron con cariño la producción que marcó el inicio del auge de las series surcoreanas en Latinoamérica, resaltando el tema “Bo Go Ship Da”.

Por su parte, Shin Hyun Joon también confirmó su llegada a Perú a través de sus redes sociales, donde compartió un post con su fotografía que anunciaba su participación en el fan meeting y el concierto sinfónico “Memories to haven”.

Shin Hyun Joon, actor de “Escalera al cielo”, confirma su llegada a Perú. (Foto: Captura de IG)

Cabe resaltar que, por el momento, se desconocen los detalles sobre la llegada de Shin Hyun Joon a Perú. De acuerdo a la organización, pronto se darán a conocer mayores alcances del evento.

¿Quién es Shin Hyun Joon?

Shin Hyun Joon es un reconocido actor surcoreano con más de 30 años de trayectoria en cine y televisión. Fue uno de los atletas principales en la Universidad de Yonsei antes de iniciar una carrera en el modelaje y la actuación en 1989. Logró la fama internacional cuando interpretó Tae Hwa en “Escalera al Cielo”, su personaje estaba profundamente enamorado de Jung Suhn y por quien finalmente murió.

Es mejor conocido por sus papeles en “Barefoot Ki-bong”, “Stairway to Heaven and the Marrying the Mafia” secuelas, y como fotógrafo en el popular video musical “Against I’m A Girl” de KISS.

Choi Ji Woo, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee y Shin Hyun Joon protagonizaron "Escalera al cielo", estrenado en 2003 por SBS en Corea del Sur (Foto: SBS)

En la prensa coreana es apodado como el “Príncipe de los árabes” debido a su aspecto extranjero y pestañas largas.