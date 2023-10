Pese a los rumores que señalaban que Alessandra Fuller había puesto punto final a sus planes de matrimonio con Francesco Balbi, la influencer peruana descartó este hecho y aseguró que sigue comprometida con su novio y que están evaluando fechas para celebrar su unión.

En una reciente entrevista con la producción de “¿Cuál es el verdadero?”, programa al que llegará como invitada este sábado 7 de octubre, la actriz señaló que sus planes de boda siguen en pie y tanto ella como su novio disfrutan el proceso.

“Nuestra boda está cada vez más cerca, estamos definiendo detalles y fechas, viviendo el proceso para disfrutarlo al máximo. También estamos emocionados por compartir esta experiencia con nuestras familias”, dijo Fuller, dejando en claro que mantiene su compromiso con su novio.

Asimismo, Alessandra Fuller también fue clara al asegurar que no perdonaría una infidelidad, ya que su felicidad está por encima de todo.

“No perdonaría una infidelidad, mi salud y felicidad están por encima de todo, y si no puedo confiar en mi pareja, prefiero seguir mi propio camino. Estamos aquí para ser felices, y si alguien no demuestra ser digno de confianza, es mejor dejarlo atrás y ver qué nos depara la vida. Tú estás por encima de todo, debes cuidarte a ti mismo”, añadió.

Como se sabe, Alessandra Fuller llegará este sábado 7 de octubre al set de “¿Cuál es el verdadero?”, donde presentará a una de las personas más importantes de su vida. “(Es una persona) a la que quiero y admiro”, precisó.

