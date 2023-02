Alessandra Fuller feliz anunció en su cuenta de Instagram su novio Francesco Balbi le propuso matrimonio. A través de una publicación en sus redes sociales, la intérprete mostró el anillo de compromiso que recibió de manos del abogado, con quien oficializó su romance en noviembre de 2021.

“Y, de pronto, se paró el tiempo. Para volverse eterno. Hasta más allá del infinito”, fue la descripción que acompañó a las tres fotos de su anillo de compromiso.

Los seguidores de la influencer se emocionaron y la llenaron de felicitaciones, además de desearle lo mejor en esta nueva etapa. Sin embargo, sus fans no fueron los únicos que le dejaron mensajes, ya que también algunos famosos lo hicieron.

Una de ellas fue Luciana Fuster, mejor amiga de Ale Fuller: “Los amo y más. Que sean muy felices siempre”. A su vez, Valeria Piazza también le expresó su cariño: “Felicitaciones, ¡qué viva el amor bonito que tienen!”.

La pareja se encuentra conociendo Europa y es así que Balbi aprovechó en pedirle pidió la mano a su novia en la Torre Eiffel, uno de los sitios más románticos de París (Francia).

Francesco Balbi tuvo un fuerte cruce con la prensa

Cabe recordar que, en mayo de 2022, Francesco Balbi no pasó un buen momento cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’, programa conducido Rodrigo González y Gigi Mitre, lo captaron en el concierto de Rauw Alejandro junto a Alessandra Fuller.

El novio de la actriz se incomodó al ver las cámaras y quiso que el reportero del programa de Willax no saque imágenes de ellos, intentando empujarlo, por lo que el periodista le pidió que no lo toque.

“No me toques mi brother, estoy trabajando, no me toques, pero no me toques, todo bien, ella sabe cómo es la chamba, no me toques, porfa”, se escucha decir al reportero, mientras que Ale Fuller intenta calmar a su novio diciéndome: “Amor, escúchame”.