La relación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha saltado de polémica en polémica. Ahora, ambos han anunciado que están separados pese a que están esperando un hijo. En medio de este nuevo escándalo, el salsero se presentó en el set de ‘Amor y fuego’ e hizo más de una revelación. ¿Qué dijo?

Frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, el examigo de Jefferson Farfán confesó que el bebé que está esperando la influencer sí fue planeado aunque la relación no pasaba por su mejor momento. Ellos recién iban a cumplir un año en los próximos meses.

“Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien , pero lamentablemente no se pudo”, comentó la tarde de este lunes.

Más adelante, aseguró que será un padre presente pese a que no tenga una relación con Samahara Lobatón, quien recientemente viajó a Estados Unidos para que su primera hija visite a su papá Youna.

“Como relación no funcionó, pedí perdón por todas las cosas que pasaron, en especial a mi familia. Ahora me toca cumplir el rol como papá ”, añadió durante la entrevista en el programa de espectáculos.

Hace un par de semanas, ambos confirmaron que no iban más como pareja; sin embargo, llamó la atención que el último domingo, en el Día de la Madre, Bryan Torres le dedicara un sentido mensaje a la influencer .

“Feliz Día de la Madre en su día a todas en el mundo entero. En especial a mi abuela, mi mamá y a las madres de mis bebés”, escribió en sus redes sociales.