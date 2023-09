Como todos los años, la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, estuvo a cargo de la conducción de la Teletón En esta edición, vivió un emotivo momento al conocer el caso de Aitana Lupita, una niña que nació a los cinco meses y fue diagnosticada con parálisis cerebral.

Durante la transmisión en vivo, la figura de América TV se conmovió al conocer la historia de la señora Dorila Córdova, que sale de madrugada con su pequeña de tres años desde su natal Chilete (Cajamarca) rumbo a la Clínica San Juan de Dios, en Chiclayo. Un recorrido de más de cuatro horas con la esperanza de darle una mejor calidad de vida a la menor.

“Cuánta admiración muestras por el cariño y perseverancia con tu hija. Nos das una gran enseñanza. Tú has venido a darnos ejemplo de lo que se puede lograr”, dijo la Chola Chabuca, con la voz entrecortada.

“Teletón no se trata de quienes estamos o no están, sino de los que hoy saben de la necesidad y de la importancia de que no se corte la rehabilitación, de que se sumen más y esa lista de espera no se convierta en una lista de desesperanza”, agregó Pimentel en otro momento.

En respuesta, la madre de Aitana, también con lágrimas, mencionó: “me siento feliz de estar aquí. Gracias a la Teletón puedo darle terapia a mi hija porque la economía no nos permite no solo a mí, sino también a los niños que llevan terapia”.

Como se sabe, la Teletón 2023 no logró llegar a la meta trazada de 12 millones de soles; sin embargo, recaudó S/8′017,217 hasta el cierre de la transmisión televisiva, cerca de 2 millones más desde su última edición.

