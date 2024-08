La muerte de Jainer Moisés Pinedo Vargas, conocido en el mundo del entretenimiento nacional como el “Ingeniero Bailarín”, tomó por sorpresa a todos. Ahora, su madre, Betty Vargas García, solicitó apoyo a las autoridades para trasladar los restos de su hijo desde Chiclayo hasta su natal Iquitos.

En conversación con América Noticias, Betty Vargas contó que aún no hay ninguna aerolínea disponible para el traslado de los restos del recordado Ingeniero Bailarín. Además, reconoció que su familia no tiene los recursos suficientes para cubrir los gastos.

“Ya tengo resueltos los trámites (de Reniec y Digesa), me dijeron que sí me van a apoyar en esto. Pero no tenemos un horario ni idea de los vuelos, nada”, contó la madre del ‘Ingeniero Bailarín’.

Por su parte, el primo de Jainer Pinedo también se pronunció y pidió apoyo para trasladar los restos de su familiar.

“Lo que estamos pidiendo es llevarlo directamente, irnos con nosotros él y llevarlo con nosotros. Él está desde ayer, ya va a cumplir 24 horas y acá como nos ven estamos solos, solo yo, mi tía y mi pareja que ya se fue para hacer los trámites allá. Estamos atados de manos, no hay manera de poder llevarlo”, contó.

“Hemos tratado con la funerario, pero nos han dicho que la única manera es inyectarlo con formol y para embalsamarlo, me han dicho que acá en Chiclayo no hay. Hemos tratado, pero nos han dicho que no. En Iquitos lo están esperando sus amigos, su familia. Queremos que tenga una cristiana sepultura y esté con su familia y amigos”, añadió en su declaración.

Familia de 'Ingeniero bailarín' desea llevar sus restos a Iquitos

Como se recuerda, Jainer Moisés Pinedo Vargas, conocido como el “Ingeniero Bailarín”, falleció el domingo 18 de agosto, a los 34 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la Red Prestacional Lambayeque del Seguro Social de Salud – EsSalud, donde confirmaron que Pinedo Vargas estaba siendo atendido en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo en Chiclayo.

