La modelo e influencer Macarena Vélez fue la más reciente invitada a El valor de la verdad, programa conducido por Beto Ortiz. En la edición del domingo 23 de marzo, Vélez respondió a una serie de preguntas sobre su vida personal, incluida su pasada relación con Said Palao.

Durante la emisión, la exintegrante de Esto es guerra confirmó que su romance con Palao llegó a su fin luego de que Diego Chávarri revelara en el mismo programa que ambos tuvieron una relación breve en el pasado. “Justo en esa época yo había regresado con él y justo salió ‘El valor de la verdad’ de Diego. Le preguntaron si tuvo algún vínculo conmigo y él dijo que sí, y eso lo escuchó Said en esa época”, relató Vélez.

La influencer explicó que, aunque lo sucedido con Chávarri ocurrió mientras ella y Palao estaban separados, la confesión televisiva generó un impacto en su entonces pareja. “Le afectó porque sucedió en un momento en el que habíamos terminado y luego volvimos, y en ese momento de nuestra terminada fue que pasó lo de Diego”, señaló.

Además, Vélez detalló que su relación con Said tuvo dos rupturas. “La primera vez yo le terminé, luego volvimos y salió ‘El valor de la verdad’, y él quiso terminar la relación porque dice que no podía entender lo de Diego, no lo entendió. Después de un tiempo, se acabó”, afirmó.

Por su parte, Chávarri, exfutbolista y exchico reality, aclaró en 2019 que su relación con Vélez se dio cuando ella no estaba con Palao. “No lo partí (a Said Palao)... Macarena tiene una relación con él desde hace muchos años, creo que tres. Trabajé con Said en el mismo programa, pero no compartíamos. Con Macarena trabajábamos juntos en el programa”, explicó en su momento.

Durante el programa, Macarena también comentó que Said se mostró incómodo con la situación, a pesar de que Chávarri nunca habló mal de ella. “Le chocó mucho, no dijo nada malo, le fastidió que hablara bien de mí, no sé”, concluyó.