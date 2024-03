Brilla con luz propia. Milett Figueroa se sigue abriendo camino en Argentina, país donde recientemente debutó como modelo en un importante evento.

La actriz desfiló con un vestido de la diseñadora Verónica de la Canal. El traje fue de color nude con aplicaciones de brillo y marcaba muy bien su silueta.

Pero esta no es la primera vez que Milett Figueroa se luce en una pasarela. En Perú tuvo varias presentaciones de este tipo, incluso postuló al Miss Supertalent of The World, donde resultó ganadora.

“Me encanta la pasarela. Con Vero me sentí cómoda y su vestuario de temática romántica. Lo hemos disfrutado como una experiencia hermosa. Aquí hay de todo: extravagancia y romanticismo. Sobre todo, me encanta ser espectadora. Además de ser modelo, me gusta consumir la moda. En Argentina hay para todos los gustos. Así que siempre hay algo para mostrar ”, expresó la bailarina.

¿Qué pasó con Marcelo Tinelli?

Si bien la participación de la peruana fue muy bien comentada en dicho país, sus seguidores no dejaron pasar un detalle: la ausencia de Marcelo Tinelli en el exclusivo evento.

Al respecto, Milett Figueroa aclaró que el conductor de televisión no se hizo presente por un compromiso y descartó los rumores de una separación.

“Tenía que venir, pero tuvo un compromiso y se le complicó. Pensó que iba a ser de noche, pero fue en la tarde, así que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero seguramente en otra oportunidad podrá ”, sostuvo.