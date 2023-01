La conductora Natalie Vertiz tuvo una graciosa reacción acerca de su posibilidad de volver a salir embarazada por tercera vez con su esposo Yaco Eskenazi. Pese a explicar que la maternidad es una etapa muy bonita y llena de magia, su respuesta fue un curioso “no” ¿Por qué no quiere tener otro bebé? Entérate.

En una entrevista para el canal de YouTube de Ale Chávez, la exMiss Perú habló acerca de su maternidad y todos los cambios que había experimentado en cada embarazo, hasta que llegó la pregunta del millón acerca de salir embarazada una vez más.

MIRA AQUÍ: La terrible enfermedad de la que Bárbara Cayo salió victoriosa

“Ay no. O sea sí me gustaría. Me lo preguntan a cada rato, o sea yo de verdad siento que mi familia está completa por ahora, pero uno nunca sabe lo que puede pasar porque de repente en cinco o siete años me vuelvo a animar nuevamente porque hasta ahí ‘Leo’ ya va a pasar los siete años”, comentó entre risas nerviosas.

Tras una breve pausa, la conductora de “Estás en Todas” explicó que, de animarse a tener otro bebé, estaría preparada junto a un médico de cabecera previamente para evitar riesgos: “No sé, que fluya, pero no tan así de que fluya y arriesgarnos, incluso puedes ir al doctor”, señaló.

No todos los hijos aseguran una maternidad tranquila o parecida, con cada bebé es un nuevo mundo y un nuevo comienzo, eso lo sabe muy bien la modelo, pues en varias ocasiones ha demostrado que su hijo menor es un poco más complicado por tener siempre mucha energía, incluso más que la de sus padres.

“Caminando con la ‘Bous’. Hacer dormir a este niño es, te lo juro, ¡dios mío! ni siquiera he podido ponerme ropa deportiva. Así nomás, Leo es ojo duro”, comentó la conductora a través de sus historias en Instagram.

Para quienes no lo saben, ‘Bous’ es como llama de cariño a Rossmery, la persona encargada de ayudarla en su casa, pero que se ha convertido en un miembro más de su familia por todo lo que han compartido juntas desde hace ya bastante tiempo.