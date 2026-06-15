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A través de un comunicado, la expareja de Christian Cueva pidió “respeto y prudencia” ante los comentarios que puedan surgir tras esta decisión. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
A través de un comunicado, la expareja de Christian Cueva pidió “respeto y prudencia” ante los comentarios que puedan surgir tras esta decisión. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Por Redacción EC

Pamela López confirmó el fin de su relación sentimental con el cantante Paul Michael a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. La noticia llega apenas unos días después de que concluyera su participación en el reality “La Granja VIP”, de Panamericana Televisión.

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