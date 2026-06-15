Pamela López confirmó el fin de su relación sentimental con el cantante Paul Michael a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. La noticia llega apenas unos días después de que concluyera su participación en el reality “La Granja VIP”, de Panamericana Televisión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió un extenso comunicado donde anuncia la ruptura de su romance con el cantante. En las primeras líneas de su pronunciamiento, Pamela reconoce que apostó todo por su relación.

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“En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre valoraré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”, expresó López, rescatando que siempre valorará las experiencias compartidas.

A través de un comunicado, la expareja de Christian Cueva pidió “respeto y prudencia” ante los comentarios que puedan surgir tras esta decisión. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)

Asimismo, dejó en claro que los motivos de su ruptura solo la conocen ella, su ahora expareja y Dios, a quien describió como el único testigo real de cada una de sus acciones.

“Quiero dejar en claro que la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento. Por ello, considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad”, comentó en su comunicado.

Por otro lado, la aún esposa de Christian Cueva enfatizó que no tiene el menor interés en alimentar polémicas ni controversias sobre su vida personal. Al contrario, aseguró que su prioridad actual es mantener una absoluta discreción.

Pamela López y Paul Michael no se separan y estuvieron el fin de semana en Máncora

“No tengo intención de alimentar polémicas ni controversias. Por el contrario, elijo mantener la discreción y el respeto que la situación merece. Asimismo, por gratitud a todo lo compartido y brindado durante la relación, espero recibir el mismo respeto que siempre he procurado ofrecer, tanto hacia mi persona como hacia mi familia”, precisó.

Finalmente, Pamela López concluyó su mensaje agradeciendo profundamente a los seguidores y amigos cercanos que le han demostrado su comprensión sobre su situación sentimental. “Confío en que el tiempo permitirá que cada quien continúe su camino en paz, con la tranquilidad de haber actuado conforme a su corazón”, puntualizó.