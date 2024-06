Pierangeli Dodero, modelo y conductora de televisión vive una experiencia única de aprendizaje y crecimiento profesional en una de las universidades más prestigiosas del mundo, nada menos que la universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos, ciudad a la que acaba de llegar para empezar sus clases.

“¡Emocionada de compartir mi primer día en el campus de Harvard University, inmersa en el programa IAP-International Academy Program! Hoy iniciamos con el curso ‘Public Value Through Equity, Efficiency, and Legitimacy’. (Valor público a través de la equidad, la eficiencia y la legitimidad). ¡Deseosa de aprender y crecer mucho durante esta experiencia única!”, posteó en su cuenta de Instagram.

Pierangeli Dodero, quien representó a Perú en el “Señora Universo 2019″ en Guangzhou, China, comparte en sus redes sociales el día a día de su regreso a las aulas en la universidad y, por supuesto, cada momento de su faceta maternal, con su adorado bebé Luca de 9 meses.

“¡Segundo día y pude conocer la Biblioteca Pública de Harvard! Esta institución icónica ha estado en el corazón de la comunidad desde su fundación en el año 1,638, ¡Sí, más de 380 años de historia! Explorar sus pasillos llenos de conocimiento fue una experiencia inspiradora”, precisó en su post de Instagram.

La exconductora de “Niños Extraordinarios” de Willax Televisión espera a su retorno volver a conquistar a los más pequeños de la casa con su carisma y talento a través de la televisión.

“La idea de incursionar en televisión me encantó, me siento preparada para seguir asumiendo nuevos retos. Soy consciente que debo prepararme y por eso viajé para seguir con mis sueños personales y profesionales”, destacó.