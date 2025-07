Ante las especulaciones de una posible reconciliación con el exchico ‘reality’ Mario Irivarren, la modelo peruana Onelia Molina aclaró que no han retomado su relación, pese a haber sido vistos juntos durante su reciente fiesta de cumpleaños.

Durante su participación en ‘América Hoy’, la integrante de ‘Esto es guerra’ fue consultada sobre el supuesto acercamiento a Mario, de quien se separó hace tres meses luego de una polémica ocurrida en la boda de Alejandra Baigorria.

“¿Volviste con Mario? ¿Sí o no?”, le preguntó Ethel Pozo, a lo que Onelia respondió: “No, no. Yo solo digo la verdad”.

Además, la modelo aseguró que su ruptura fue una decisión personal. “En su momento, decidí poner un límite y lo hice por mí, por respeto a mí. Considero que fue lo mejor que hice”, comentó.

Sin embargo, Molina dejó abierta una posibilidad, pero no lo confirmó. “Yo no sé qué vaya a pasar. Actualmente me siento mucho más tranquila por cómo se vienen dando las cosas”.

“Sigo sola y soltera”, afirma Onelia Molina

Sin embargo, no fue lo único, también remarcó que sigue soltera y sin compromisos sentimentales. “Ya han pasado tres meses, pero yo sigo sola y sigo soltera”, enfatizó ante cámaras.

Con esta declaración, la ‘influencer’ busca poner fin a las especulaciones que resurgieron luego de celebrar su cumpleaños junto a Mario, quien incluso le habría hecho un romántico obsequio y compartido con ella durante la celebración.

El detalle de Mario Irivarren y una foto comprometedora

Durante la conversación en el programa de América TV, la modelo reveló que Mario le regaló rosas rojas, un gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores.

También reconoció que su expareja sí le pidió retomar la relación, aunque prefirió no entrar en detalles. “Ya aprendí a cuidarme”, declaró, visiblemente nerviosa.

A ello se suma una fotografía compartida por Instarándula, donde se ve a Mario abrazando por la cintura a Onelia durante un reciente matrimonio.

La imagen ha avivado las sospechas de una posible reconciliación, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente.

Un cumpleaños con emociones encontradas

Onelia confesó que vivió su cumpleaños con sentimientos encontrados, ya que, si bien organizó una reunión en Lima, reveló entre lágrimas que no pudo compartir ese día con sus padres, quienes se encuentran en Arequipa.

“La verdad, me sentí algo triste porque, a medianoche, estuve hablando con mis papás y no pude evitar llorar. Siempre he estado con ellos en esta fecha, pero esta vez decidí que no vinieran”, expresó conmovida.