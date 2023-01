La modelo Stephanie Valenzuela vivió un difícil momento al sufrir el robo de su celular mientras se encontraba en la ciudad de Arequipa. Así lo dio a conocer mediante sus redes sociales, donde no solo informó del hecho, sino que advirtió al ladrón.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘Tefi’ Valenzuela compartió un mensaje en el que revela que fue víctima de robo, también señaló que está cerca de encontrar al culpable, por lo que le dio una oportunidad de devolver el teléfono móvil.

“Me robaron el celular en Arequipa. Y tú, delincuente, te invito a que llames al número que te dejé y me lo entreguen. Te pagaré más de lo que te van a dar en la calle”, escribió la también cantante.

“Pero de no hacerlo llegar voy a destruirte la vida. Prende el teléfono otra vez que te tengo cerca”, añadió Stephanie Valenzuela en su mensaje de Instagram.

Stephanie Valenzuela denunció que le robaron su celular en Arequipa. (Foto: Captura de IG)

En otra publicación, ‘Tefi’ revela que ya habría identificado al ladrón. “Orejas, estás más fichado de lo que creí. Voy por ti, créeme que me divierte, me siento como en una serie de Netflix y me va a gustar capturarte”.

Cabe señalar que la publicación de ‘Tefi’ Valenzuela en Instagram tiene bloqueado los comentarios, por lo que ningún seguidor podrá escribir en su post. Sin embargo, muchos fans le han mostrado su respaldo con sus ‘likes’.

Como se recuerda, Stephanie Valenzuela recibió el 2023 al lado de Mario Irivarren en una gran fiesta en México, frente a las playas de Tulum. Como se sabe, ambos mantuvieron una relación años atrás cuando trabajaban en “Combate”.

