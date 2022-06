Poco después de confirmar que se reencontró con su expareja Luka Lah casi un año después del fin de su relación, Stephanie Valenzuela volvió a sorprendió a sus seguidores al aparecer en las historias del empresario esloveno.

Según “Magaly TV: La Firme”, la influencer estaría viviendo en la lujosa casa que el coach inversionista rentó en Miami pese a que en el pasado lo tildó de ser un hombre tóxico y controlador.

El programa de espectáculo se comunicó con la modelo peruana para confirmar si retomó su romance, y aunque no quiso ahondar en el tema, dejó entrever que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

“Y sí, (Luka Lah) fue en su momento muy absorbente, pero ‘x’. Yo estoy tranquila, y si me ves en una historia es porque no tengo nada que ocultar. Yo fluyo y hago mi vida tranquila sin hacerle daño a nadie, ahora no me preguntes qué va a pasar porque solo Dios sabe”, respondió.

En agosto del 2021, Stephanie Valenzuela confesó en el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina que había terminado con Luka Lah porque, según dijo, él era una persona tóxica y controladora. Según reveló, terminó con el extranjero vía telefónica desde México, ya que no tenía el valor para romper con él cara a cara.