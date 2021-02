“Si les digo la verdad, ¡Me moría de vergüenza! Pero después pensé: ¿Y por qué me tiene que dar vergüenza? No me arrepiento de ninguna etapa de mi vida, y mi etapa de modelo fue sobre todo divertida”, agregó.

“Así que decidí hacerlo y de la mejor manera: ¡Divirtiéndome! Recordando un poco lo que fue hace algunos años y ahora con Isa (le encantó la canción)”, finalizó en el texto de la publicación que ya superó los 7,300 “Me gusta”.

