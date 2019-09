Clara McGregor, hija del reconocido actor Ewan McGregor, reveló en una carta publicada en las redes sociales que fue golpeada, violada e incluso que tuvo un aborto. La actriz de 23 años escribió que “este último año superé la adicción, me puse sobria y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad”.

"Quiero hablarles de la salud mental. Me he sentido tan avergonzada de algunos de mis problemas mentales que ni siquiera le he querido decir a mis amigos", comienza la misiva.

"He sufrido de una ansiedad paralizante desde que tenía cuatro años y he pasado por mi buena cuota de depresión. He ido a terapia desde que era niña y estoy muy agradecida por lo que esta y el psicoanálisis han hecho por mí. He trabajado en mi misma y continúo haciéndolo", añade la también modelo, una de las cuatro hijas que tuvo Ewan McGregor con su exesposa Eve Mavrakis.

"Mi ansiedad me ha impedido vivir la vida que he querido tener. Era una jaula en la que estaba atrapada y de la que todavía lucho por salir. Ahora estoy medicada, lo cual me ha ayudado bastante. Me abrí a mis problemas y conseguí la ayuda que necesitaba", agrega.

Clara McGregor reveló que esta misma ansiedad la llevó a abusar de las pastillas, razón por la cual se internó en un centro de rehabilitación Cirque Lodge y que está sobria desde hace 110 días.

"Estaba tan avergonzada de mi adicción, mi ansiedad y depresión. Estaba avergonzada del abuso que dejé que me pasara. Me culpaba a mí misma por los golpes, los ojos morados, las violaciones y los ataques que un hombre me sometió", agrega.

Clara añade que si bien ha tenido un año duro, este le ha servido para "darse cuenta quien es", agradeciendo a quienes le permitieron sobrevivir los tiempos oscuros.

Agrega que esta carta la publicó para hacer que otras personas que sufrían lo mismo que ella "se sintieran menos solos".

“No sabía que había una manera de sentirme mejor. Pero la hay. Ayúdate a ti mismo para que otros puedan ayudarte. Y nunca te sientas avergonzada por hablar de ello”, concluyó.