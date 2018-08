Ariana Grande le respondió a un usuario de Instagram que la acusó de haber engañado a su Mac Miller, su pareja sentimental hasta unas semanas antes de que anunciara su compromiso con el comediante Pete Davidson.

La cantante se separó de Mac Miller en abril y a las pocas semanas se hizo de conocimiento público que estaba saliendo con su actual prometido Pete Davidson, para sorpresa de sus seguidores, que consideraban que la relación era algo más casual.

Sin embargo, Ariana Grande y Mac Miller comentaron que habían terminado en buenos términos, pero algunos seguidores de Instagram no creyeron lo que dijeron y buscaron aclarar la situación acusando a la cantante de haber engañado a su ex.

Ariana Grande respondió el comentario de Instagram diciendo: "No lo hice, pero me voy. No podrías... ¿ir a molestar a alguien más? Me aburres".

Ariana Grande había explicado previamente que su relación con Mac Miller había sido" tóxica", razón por la que optó separarse.

Recordemos que Mac Miller declaró hace poco estar feliz por Ariana Grande, pues ella sigue su vida al igual que él.