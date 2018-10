Instagram: Rihanna se burla de sí misma en divertida foto

La cantante Rihanna demostró una vez más que tiene buen sentido del humor. En esta ocasión, compartió una fotografía en la que se burla de sí misma.

En la imagen de Instagram, se ve a la cantante secándose el sudor de la frente con un papel y un mensaje que dice: "cuando tus fans no dejan de preguntarte por tu nueva música".

A esta foto la acompañó el mensaje "Me siento atacada, lo digo con una voz de una chica del valle que nunca ha sido atacada".

Su último disco fue "Anti" y lo lanzó el 28 de enero de 2016. Ese álbum tuvo numerosos premios y sus canciones estuvieron durante semanas en el top de prestigiosas listas como los Billboards. Entre los temas que destacaron están "Work", "Kiss It Better", "Needed Me", "Love On The Brain".

Los últimos trabajos cinematográficos en los que se le ha visto han sido "Valerian and the City of a Thousand Planets" y "Ocean's 8". Además, fue jurado en "The Voice" y tuvo apariciones en la serie de televisón "Bates Motel".



Su última gira mundial fue con el disco "Anti". La cantante pop se encuentra enfocada en su rol como empresaria. Tiene un colección con la famosa y exclusiva marca Fendi.