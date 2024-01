Tras su divorcio en 2021, el icónico actor estadounidense Sean Penn abre un nuevo capítulo en su vida amorosa. Esta vez, el actor, conocido por su intensidad tanto en la pantalla como en su vida personal, encontró en Nathalie Kelley, la actriz peruana que dejó su huella en “Rápidos y Furiosos: Tokyo Drift” (2006), una compañía que va más allá de lo profesional.

El actor Sean Penn y la actriz peruana Nathalie Kelley fueron vistos juntos en las playas de Miami (natkelley/Instagram)

A pesar de no confirmar oficialmente su romance, las imágenes en South Beach, Estados Unidos, donde ambos fueron captados tomados de la mano, sugieren el inicio de un nuevo romance en el horizonte, algo que llama la atención de los seguidores de la carrera y vida personal de Penn.

La vida amorosa del actor, en particular, ha estado siempre bajo el microscopio público. Sus matrimonios anteriores con figuras como Madonna y Robin Wright, así como su relación con Charlize Theron, han sido temas de constante interés debido a las historias que no siempre parecen tener un final feliz, al estilo de varios de los personajes que interpretó en su extensa carrera actoral.

El actor norteamericano Sean Penn durante la huelga de guionistas de Hollywood (Photo by VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Ella es Nathalie Kelley

Nathalie Kelley, nacida en Lima, Perú, hija de madre peruana y padre argentino, se mudó a Australia con su familia a la temprana edad de dos años. Desde pequeña, mostró un gran interés en el modelaje, los concursos de belleza y, especialmente, en la actuación. Su formación se llevó a cabo en la North Sydney High School, una institución que también vio graduarse a Nicole Kidman. A pesar de enfrentar desafíos para posicionarse en Hollywood, Kelley logró obtener papeles notables en su carrera, incluyendo su papel de Neela en la tercera entrega de la saga “Rápidos y Furiosos”, y un pequeño cameo en la séptima entrega.

“Tengo el apellido de mi padrastro, que es Kelley, y luego tengo un marcado acento australiano. De hecho, soy 100% étnicamente latina, mi mamá es de Perú, mi papá es de Argentina y mi abuela todavía habla quechua, que es el idioma de los incas. Estoy muy profundamente conectada con mi ascendencia y mi linaje”, expresó Kelley en entrevista para la revista ¡Hola!

Nathalie Kelley continúa su carrera ascendente en Estados Unidos (Foto: The CW)

Más allá de su participación en la saga protagonizada por Vin Diesel, Kelley también ha brillado en películas como “Take Me Home Tonight” (2011), “Más profundo que el infierno” (2011), “Loaded” (2008), “The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández” (2012) e “Infiltrators” (2014). Asimismo, ha participado en series como “CSI: Crime Scene Investigation” (2011), “Body of Proof” (2012), “Unreal” (2014), “The Vampire Diaries” (2016), “Dynasty” (2017) y la reciente producción de Netflix “The Baker & the Beauty” (2020).

“Me decían que era una mujer bastante exótica y que no era lo suficientemente latina, eso me abrumaba. Me decían: ‘Me estoy perdiendo de los papeles de las chicas americanas, pero también de las latinas. ¿Cuándo me darán el papel de una latina y australiana a la vez?’”, mencionó la artista sobre su participación en “Rápidos y Furiosos” al medio Stylelikeu.

En el ámbito musical, Kelley ha participado en varios videoclips, destacando su aparición en el video del tema “Just the Way You Are” (2010) de Bruno Mars y “Luna llena” (2012) de Baby Rasta & Gringo.

Nathalie Kelley y Sean Penn fueron vistos en South Beach, Estados Unidos

En su vida personal, Kelley, al igual que Penn, ha experimentado varios cambios. Se casó en 2018 con Jordan Burrows, pero el matrimonio duró solo dos años. Posteriormente, inició un romance con Andrés Alonso, que fue breve pero oficializado en Instagram en 2021.

Por su parte, Sean Penn, conocido por sus roles en películas como “Mystic River” (2003), “I am Sam” (2001), “Bad Boys” (1983) y “Carlito’s Way” (1993), tras un matrimonio de corta duración con Leila George, ha experimentado su tercer divorcio. Su matrimonio con George, celebrado durante la pandemia a través de una videoconferencia, fue un reflejo de su vida personal, tan comentada como su carrera.

Con 63 años, Penn entrelaza su camino con el de Kelley, de 39 años, marcando una diferencia de edad de 24 años, característica por la que es conocido el actor en sus relaciones con mujeres mucho más jóvenes que él y que, por lo general, no suelen tener el final de película que se espera.