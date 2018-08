Jennifer López se presentó recientemente en "The Tonight Show" y conversó con Jimmy Fallon acerca de su viaje a Italia junto a su pareja, Alex Rodríguez, y Milo Ventimigilia, su coprotagonista en la comedia "Second Act". No obstante, el presentador tendría una sorpresa para ella y el público.

Fallon le dijo a Jennifer López que debido a que ella es la 'pionera' en los movimientos de baile en sus videos musicales, su entrevista no podía estar ajena a estos, por lo que la invitó a recordar los pasos de sus propias canciones. Por ello, cada vez que sonaba una bocina, ambos tenían que levantarse y hacer el baile correspondiente a cada tema, según lo demuestra el video de YouTube.

La primera pregunta de Jimmy Fallon fue sobre cuál era su video musical favorito y Jennifer López señaló que se trataba de "Janet Jackson, "Pleasure Principle".

"De todos los tiempos, sí. Probablemente esta canción sea la razón por la que decidí que quería ser cantante y bailarina. Puedo hacer esto, pensé", dijo 'J. Lo'. En ese momento sonó por primera vez la bocina y ambos bailaron una versión instrumental de "Dinero".

A medida que el tiempo continuaba, Jennifer López bailó "El anillo" y "Let's get Loud", pero posteriormente bromeó diciendo que no había reconocido sus canciones correctamente, pues inicialmente hizo la coreografía de "On the Floor" cuando sonó "El Anillo". "¡No puedo reconocer mis propias canciones!", bromeó la cantante.

Asimismo, a lo largo del programa Jennifer López señaló que solicitó específicamente a Milo Ventimigilia para el papel coprotagónico. "Sentía que tenía que ser Milo. Este tiene que ser el tipo de 'This Is Us'", señaló al respecto 'J. Lo'.

Respecto a su relación, durante sus vacaciones en Italia con A-Rod, ella se subió a una mesa y cantó para sorpresa de sus seguidores, pero Jennifer López señaló: "Siempre he sido la chica que baila en las mesas, incluso antes de ser famosa".