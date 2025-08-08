Tras la muerte del pianista y compositor de salsa Eddie Palmieri, el peruano Pablo Villanueva, sonero y comediante conocido como ‘Melcochita’, le dijo adiós a quien recordó como “su hermano el alma”.

“Eddie era como un hermano para mí, nos conocíamos hace más de 30 años, donde nos veíamos nos saludábamos con mucho afecto y respeto”, dijo el artista de 88 años a Expreso.

Palmieri falleció el pasado miércoles 6 de agosto, informaron sus familiares y amigos, dejando un inmenso vacío en la música latina y una gran comunidad de seguidores, quienes lloraron su partida.

Cabe mencionar que, actualmente Melcochita vive un refrescante momento de popularidad en su carrera, al cobrar popularidad por sus dotes musicales.

Melcochita sobre proyecto que lo declara Patrimonio Cultural: “Dichoso de que el homenaje sea en mi país”

Al margen de su despedida hacia el íconoc de la salsa, Melcochita podría ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación luego de que el congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, presentara un proyecto de ley con dicho fin.

La iniciativa, registrada el 5 de agosto, busca reconocer la destacada trayectoria del artista como una figura emblemática de la comicidad y la música peruana.

Melcochita

Al enterarse, el veterano artista dijo estar sorprendido y agradecido por el homenaje, subrayando que planeen distinguirlo en vida.

“Siempre he pensado que todos los reconocimientos se deben hacer en vida, porque una vez que muera ya no tiene caso”, comentó.

El Congreso busca reconocer el valor cultural de su obra como parte del patrimonio inmaterial del país. (Foto: Proyecto de ley N° 12034/2025-CR)

De otro lado, valoró de forma especial que el reconocimiento provenga de su propio país. “Me han hecho muchos reconocimientos en el extranjero, pero me siento más feliz y dichoso de que me hagan homenajes en mi país. Ya es hora de que me valoren”, concluyó.