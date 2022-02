Luego de que Brenda Zambrano, actual pareja de Guty Carrera, le pidiera a Melissa Loza jubilarse de “Esto es guerra”, la popular ‘Diosa’ dejó en claro que no se peleará con la modelo mexicana porque para discutir se necesitan dos.

Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos, donde se mostró tranquila y minimizó la guerra que quiere iniciar Brenda Zambrano.

“No tengo nada que opinar, para discutir se necesita de dos y yo la verdad estoy en otra etapa de mi vida, muy feliz, y no necesito de estas cosas del pasado. Entonces, nada, el pasado está totalmente enterrado, no tengo por qué responderle nada”, comentó Melissa Loza.

Por su lado, Guty Carrera calificó a su novia como una “mujer de carácter”, pero no quiso opinar sobre si estuvo bien o mal que ella descalificara a Melissa Loza por su edad.

“Yo estoy con una mujer de carácter, tiene las cosas claras... Yo respeto la opinión de todos, todos son libres de opinar y yo me mantengo en mi centro”, dijo Carrera en “América Espectáculos”.

Como se recuerda, Melissa Loza y Guty Carrera mantuvieron una larga relación hasta que el 2014, terminaron por un tema de infidelidad. Cuando Carrera fue encarado en “Esto es guerra” dijo su popular frase: “Yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”.

Melissa Loza y Guty Carrera sobre polémicos comentarios https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens envía mensaje al pueblo ucraniano

Rebeca Escribens sobre conflicto en Ucrania https://www.americatv.com.pe/