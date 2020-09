Zendaya y Bella Thorne son parte de la juventud de muchos. Ambas actrices protagonizaron “A todo ritmo” entre los años 2012 y 2013 por Disney Channel. Estas jóvenes prácticamente crecieron en la pantalla en la exitosa serie. Aunque el programa terminó después de tres temporadas, las dos estrellas continuaron siendo grandes amigas a pesar de que sus carreras iban en direcciones completamente diferentes.

Al inicio cuando empezaron con la serie “A todo ritmo”, no eran grandes amigas, sin embargo, con el tiempo, la amistad entre ellas nació.

“Zendaya y yo nos pusieron en una posición muy desafortunada en la que nos vimos obligados a competir entre nosotros [durante Shake It Up ], lo que hizo que toda la primera temporada del programa fuera muy incómoda para nosotros”, dijo en una entrevista para J-14. "Queríamos amarnos el uno al otro, pero sin embargo, nos enfrentaban constantemente. Era, ‘¿Quién es mejor en esto?’ y ‘¿Quién es mejor en eso?’ ", agregó.

ZENDAYA

Por su parte Zendaya, tras salir de la serie de Disney formó parte de “Bailando con las estrellas”, quedó en segundo lugar y se consagró como una artista completa. Además, tuvo roles importantes en las taquilleras cintas “Spider-Man: Far from Home” y “The Greatest Showman”, ganó un Emmy por la exitosa serie dramática Euphoria de 2019.

En el 2019, durante una entrevista con EFE, la actriz y cantante se ha formado en el California Shakespearian Theatre, en el que su madre trabajó, aseguró que conseguir el papel de Michelle en “Spider-Man Coming.Home” fue un “sueño hecho realidad”.

Pero además de la actuación y del baile, tiene otra pasión: la moda. Este amor por la moda la ha convertido en diseñadora y protagonista de una colección de la que se siente muy satisfecha en colaboración con Tommy Hilfiger.

Es habitual ver a Zendaya en la primera fila de desfiles de firmas destacadas. Su pasión por la moda demuestra que no es casual que siempre acierte a la hora de elegir vestuario para posar en la alfombra roja.

Pronto la veremos protagonizando la nueva cinta “Dune”, junto al actor Timothée Chalamet.

BELLA THORNE

Bella Thorne tiene una carrera exitosa también, pero lleva de polémica. Tras salir de la serie “A todo ritmo”, interpretó, entre otros personajes, a Ruthy Spivey en la serie “My Own Worst Enemy”, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de “Big Love” y a Hilary/Larry en “Blended”.

Además, interpretó a Celia en la cinta “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day”.

En 2015, interpretó además a Madison en “The Duff”, Amanda en “Perfect High” y Hazel en “Big Sky”. Además, encarnó a Paige en la serie de “Freeform Famous in Love”.

La joven actriz realizó algunas cintas para la industria del entretenimiento para adultos, ganando un premio Vision Award de Pornhub por su debut como directora de la película para adultos Her & Him.

