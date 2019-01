"Bodyguard", o "Guardaespaldas" como se conoce en España y Latinoamérica, fue una de las series policiales y de suspenso más populares de Reino Unido que dio el salto a Netflix en octubre del 2018.

En la plataforma de streaming, la serie replicó su éxito con las actuaciones de Richard Madden y Keeley Hawes, siendo ovacionada por la crítica internacional como una de las mejores series de los últimos años, hasta el punto de ser comparada por "Homeland".

Ahora, el thriller policial se perfila para ganar los Globos de Oro 2019 en las categorías de "Mejor Drama de TV" y "Mejor Actor de Drama en TV", gracias a Jed Mercurio, creador y escritor del programa de televisión, y Madden, mejor reconocido como Robb Stark de la popular serie "Game of Thrones".

"Boyguard" competirá contra "Killing Eve", "Homecoming", "The Americans" y "Pose" para llevarse el premio al mejor drama, mientras que Richard Madden tendrá al frente a Billy Porter ("Pose"), Jason Bateman ("Ozark"), Matthew Rhys ("The Americans") y Stephan James ("Homecoming")

Historia de "Bodyguard"

La serie cuenta la historia de David Budd, un veterano de guerra que participó en Afganistán y que luego de frustrar un atentado terrorista en un tren de Londres, es asignado como parte de la guardia personal de Julia Montague, la ministra del Interior, que tiene una posición radical con respecto a los temas que traumatizaron al protagonista.

Desde el primer momento, la serie se convierte en un thriller psicológico y político, mientras se ve el desarrollo de un veterano de guerra con un trastorno por las situaciones que vivió en el pasado, al mismo tiempo que su sentido del deber se coloca por encima de su salud mental.

Además de su explosivo inicio, cuando aún se transmitía, el desconcierto por un giro argumental dentro de la trama dejó a todos sus espectadores al borde del asiento, desatando una ola de teorías en las redes sociales que intentaban explicar el sorprendente final.

Actores y personajes de "Bodyguard"

Richard Madden - David Budd

Sophie Rundle - Vicky Budd

Vincent Franklin - Mike Travis

Ash Tandon - Deepak Sharma

Gina McKee - Anne Sampson

Pippa Haywood - Lorraine Craddock

Stuart Bowman - Stephen Hunter-Dunn

Richard Riddell - Tom Fenton

Paul Ready - Rob MacDonald

Nicholas Gleaves - Roger Penhaligon

Nina Toussaint-White - Louise Rayburn

Bella Padden - Ella Budd

Matthew Stagg - Charlie Budd

Anjli Mohindra - Nadia

Martha Kearney - Martha Kearney

Sophie Raworth - Sophie Raworth

Justin Webb - Justin Webb

Keeley Hawes - Julia Montague

Matt Stokoe - Luke Aitkens

Daniel Moore – Oficial de SO15

Tom Brooke - Andy Apsted

Michael Shaeffer – Richard Longcross

Rosie Jones – Oficial de Policia

Claire-Louise Cordwell - Kim Knowles

Stephanie Hyam - Chanel Dyson

Shubham Saraf - Tahir Mahmood

Sarah Malin – Abogado de Nadia

Tráiler de "Bodyguard"

"Bodyguard", ¿tendrá temporada 2?

Según el creador de "Bodyguard", Jed Mercurio, su intención siempre fue hacer una serie limitada y por eso presentó el proyecto con una extensión de tan solo seis episodios.



"Sentí que (seis episodios) era la mejor manera de encontrar un enfoque para la historia y de mantenerla muy dinámica y rápida, para que pueda moverse a través de los giros y vueltas", declaró en octubre de 2018 a Entertainment Weekly.

El creador de "Bodyguard" reconoció que el trastorno que sufre el protagonista, sumado a la alta tensión que se vive en el Reino Unido por el tema político y el terrorismo, ofrece mucho material para seguir explotando esta historia. Sin embargo, cree que el trabajo ya está hecho y, aseguró, BBC coincidió con su punto de vista.



"Hay muchas historias que contar, pero me gusta que las cosas se muevan rápido, y eso es lo que queríamos darle a la audiencia. Creo que el resultado es una pieza muy dinámica", manifestó.



De momento, no hay un anuncio oficial acerca del futuro de "Bodyguard", pero por lo dicho por Mercurio, la historia parece cerrada. No obstante, eso no quita que la producción pueda continuarse en una antología y ser continuada con otros personajes con traumas parecidos.

¿Cómo ver "Bodyguard" online gratis?

La serie producida por la BBC y transmitida por el canal BBC One, puede ser vista en la televisión británica si se cuenta con el paquete de cable correcto. Por otra parte, existe una forma de ver gratis "Guardaespaldas" en Netflix sin tener que pagar nada.

La plataforma de streaming cuenta con un periodo de prueba para cuentas nuevas que se registren por primera vez. Para acceder a este beneficio se tiene que vincular la información con una tarjeta de crédito o débito, un correo que no haya sido utilizado anteriormente y que todos los datos concuerden.

Si se realiza el registro correctamente, los días de la suscripción Premium comenzarán a correr. A partir de allí, ya será decisión del usuario si mantiene su cuenta actualizada pagando el monto respectivo o si cancela su suscripción antes que Netflix comience a cobrar el monto de su tarjeta vinculada.