Tras el éxito internacional de “La casa de papel”, sus protagonistas ganaron fama y reconocimiento mundial, pero sin duda, el que más seguidores a conseguido es Álvaro Morte, quien interpreta a El Profesor, el personaje favorito de la mayoría de los fans de la serie española de Netflix.

Mientras los fanáticos esperan la cuarta temporada de la ficción creada por Álex Pina, el actor de 44 años compartió en su cuenta de Instagram un poco del proceso de creación de su personaje, específicamente, las primeras pruebas de vestuario para El Profesor.

"Primeras pruebas de vestuario de el #profesor. Como podéis ver, las gafas no eran las definitivas...", escribió en la publicación.

Tal como menciona el protagonista de “El embarcadero”, serie de Movistar+, las gafas que lleva Sergio Marquina inicialmente eran de color rojo y más llamativas, pero al final los productores prefirieron una opción más discreta y en un tono más oscuro.

El resto del vestuario de El profesor coincide con lo que vimos a lo largo de las tres temporadas de “La casa de papel”.

Además de una cuarta entrega confirmada por Netflix, todo parece indicar que el drama tendrá una quinta entrega y Álvaro Morte ha asegurado que tiene la intención de seguir siendo el Profesor después de la próxima entrega de la serie.

“El otro día leí en una página que ‘se confirma el rumor de que Álvaro Morte no va a estar en la 4ª temporada de ‘La casa de papel’. No sé quién ha dicho esto. El Profesor es un personaje muy interesante, creo que todavía se puede hablar de él. No me gusta quemar los personajes haciendo 12 temporadas, pero sí que creo que él sigue teniendo algo que decir”, enfatizó.

Álvaro Morte agradeció a todos sus fans por todo el cariño que le muestran tras estreno de "La casa de papel 3". (Foto: Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”

Mientras que las dos primeras partes de “La casa de papel” se centraron en el atraco a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la tercera se plantó sobre el rescate de Río y el golpe al Banco de España, misiones que aún no han terminado.

Los atracadores recuperaron a Río, pero el hacker ahora está atrapado en el banco junto al resto de la banda, con la aparente baja de Nairobi. En tanto, el Profesor se quedó solo en el exterior tras la captura de Lisboa, a quien todos creen muerta.

Por tanto, la cuarta temporada será la definición del golpe más grande en la historia de España, aunque, como dijo el Profesor al final de la tercera entrega, el atraco ya no es un atraco. Hoy todos están inmersos en una guerra.

Nairobi recibió un disparo al final de la tercera temporada de "La casa de papel" ¿sobrevivirá? (Foto: Netflix)

Cuando fue consultado sobre los eventos de la cuarta temporada de "La casa de papel", Álex Pina solo adelantó en su momento que seguirían inmersos en lo que mejor saben hacer el Profesor y su equipo: sorprender a todos.

“Hay que reivindicar lo español, lo ibérico o lo latino. Creo que la gran apuesta o identidad de la serie es latina y es aportar al género del atraco perfecto una dimensión emocional española, ibérica, latina, mediterránea, llámala como quieras”, explicó Pina.