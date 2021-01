El escritor y productor David Richardson, reconocido por su trabajo en “Los Simpson”, “Malcom in the middle” y “Two and a half men”, falleció a los 65 años producto de una insuficiencia cardiaca, según reveló el portal Deadline.

David Richardson empezó su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985 en la serie de NBC “Grand”, protagonizada por Pamela Red y Bonnie Hunt. Luego pasó dos temporadas en la comedia “Empty Nest” antes de llegar a la animación con una temporada en “Los Simpson”.

Tras esta experiencia, el escritor pasó a trabajar en numerosas comedias televisivas. Richardson pasó tres temporadas en “Two and a Half Men” y también escribió y produjo para “Malcolm in the Middle”, “8 Simple Rules”, “Phenom”, “Ed y What About Joan”, protagonizada por Joan Cusack y Kyle Chandler, en la que fue showrunner.

Su último trabajo fue como productor ejecutivo de la quinta y última temporada de la serie animada de Netflix, “F in for Family”.

A Richardson le sobreviven su esposa, Charleen Easton Richardson; sus hijos gemelos de 12 años, Arlo y Atticus; su hijo Wayne, de un matrimonio anterior y sus nietos, además de las muchas personas que marcó a lo largo de su carrera.

Según detalló Deadline, la familia está planeando una ceremonia privada. Posteriormente se llevará a cabo una celebración pública de la vida de Richardson. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a nombre de David al St. Jude’s Children’s Research Hospital.

