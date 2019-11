A una semana de la salida de Disney+, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, resaltó la importancia que tendrán los shows de superhéroes que desarrollarán para esta plataforma de streaming respecto a las películas del Universo Cinemático de Marvel.

En particular, Feige señaló en un reportaje de Bloomberg que la serie "WandaVision", protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y "Loki", con Tom Hiddleston, se relacionarán directamente con la película "Doctor Strange: In the Multiverse of Madness", protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Es así que Feige recalcó que "si un quiere entender todo sobre las futuras películas de Marvel, proablemente necesitarás una subscripción a Disney+"

Cabe señalar que todavía no hay fecha de salida oficial para ambas series, pero se sabe que estas se estrenarían en Disney+ a inicios del 2021. Mientras tanto la secuela de "Doctor Strange" tiene como fecha de estreno mayo de 2021.

Otra información interesante de la misma entrevista es el hecho que la serie sobre Hawkeye, a estrenarse a fines de 2021, era originalmente una película. Pero cuando se le propuso a Jeremy Renner cambiar el formato del proyecto, este aceptó fácilmente.

La producción, a estrenarse a fines de 2021, verá al personaje de Clint Barton (Renner) entrenando a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) como su sucesor.

Disney+ se estrena en los Estados Unidos este 12 de noviembre con un costo de US$6,99. Si bien todavía no hay fecha oficial de salida en América Latina, se espera que el servicio llegue a fines del 2020.