"Dragon Ball Super" fue elegido el Mejor anime en los premios de Crunchyroll

Crunchyroll, el portal especializado en contenidos de Asia -y por ende uno de los favoritos de los fans del anime- realizó su entrega de premios. Como era de esperarse, "Dragon Ball Super", la más reciente producción de Akira Toriyama, se llevó algunos de los principales reconocimientos.

Gracias a la gran acogida de la película "Dragon Ball Super: Broly", el anime sigue en boca de todos, por lo que su acogida a nivel internacional le ha permitido ganar diversas competiciones alrededor del mundo.

En los Crunchyroll Anime Awards 2019, la competencia de "Dragon Ball Super" no fue fácil. La serie animada que terminó con el Torneo del Poder, donde el Universo 7 resultó ganador y revivió a todos los universos que habían sido eliminados, compitió contra otras importantes producciones.

En la misma categoría, también estaban nominadas las series "The Ancient Magus' Bride", "Black Clover", "March comes in like a lion", "One Piece" y "Boruto: Nauto Next Generations".

La cuenta oficial de Twitter de Toei Animation agradeció a los organizadores de la premiación por este galardón. Esta sería una buena noticia en medio de la incertidumbre por saber si habrá una nueva temporada de "Dragon Ball Super" tras la pelea contra Jiren.

Si llega a desarrollarse una continuación, lo más probable es que sea la adaptación del manga de Toyotaro, que actualmente se encuentra inmerso en la saga "El prisionero de la Patrulla Galáctica", que presenta a Moro, un nuevo y poderoso villano.