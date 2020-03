Iniciaron las clases, y el prestigioso colegio “Las Encinas” abrió nuevamente sus puertas para recibir a Polo (Álvaro Rico), quien fue señalado por Carla (Ester Espósito) como el asesino de Marina (María Pedraza) en la segunda temporada. Los nuevos episodios de “Élite” llegan cargados de misterio, belleza y muerte, pero... ¿Están a la altura de lo visto antes?

► “Élite”: una nueva temporada sin María Pedraza, ¿qué está haciendo hora la actriz?

EL MUNDO CONTRA POLO

Polo quedó en libertad tras el careo entre él y Carla, quien lo denunció como el presunto asesino de Marina en los últimos episodios de la segunda temporada. Tras quedar libre por falta de pruebas, su retorno al colegio pone a prueba la tolerancia de Guzmán y Samuel.

Cayetana sigue escondiendo el trofeo utilizado en el crimen, con lo cual busca “cuidar” de Polo, aunque en el fondo podría ser su as bajo la manga para salir de la pobreza en la que está su familia. El amor que pregona Cayetana (Georgina Amorós) parece ser interesado, pero al fin de cuentas ella tampoco tiene muchos amigos, así que le sirve que Polo esté cerca de ella.

Escenas de la tercera temporada de "Élite" . (Foto: Netflix)

El retorno de Polo a las “Encinas” desata diversos sentimientos. Guzmán tiene grandes impulsos de lastimarlo y hacerle pagar por el asesinato de su hermana Marina. Samuel también quiere cobrar venganza, pero intenta hacerlo de una manera menos apasionada. El hermano de Nano cree aún que la justicia debe hacerse por la manera legal; además sabe que el punto clave en este caso policial es Carla, y cree que ella lo ayudará.

La historia de Omar y Ander continuará esta temporada. Ahora juntos y “fuera del closet” enfrentarán nuevos desafíos: el amor más allá de la pasión o de la atracción. Estos adolescentes lidiarán con nuevas dificultades. ¿Su amor será a prueba de todo?

Los dos primeros episodios de “Élite” avanzan sin problema. En esta nueva temporada la narración no lineal, que es un sello de la serie, se vuelve más necesaria otorgarle dinamismo a la ficción. La fórmula es similar al de la primera temporada, con otra muerte y varios sospechosos, pero es gracias a los nuevos personajes que no se percibe como una copia.

Escenas de la tercera temporada de "Élite" . (Foto: Netflix)

LOS PERSONAJES QUE COBRAN FUERZA

Entre los nuevos ingresos a Las Encinas está Yeray (Sergio Momo), exalumno que vuelve después de tres años al colegio, pero ya no como un becado ni con sobrepeso. Es un “nuevo rico” que capta miradas y que ha puesto sus ojos en Carla. ¿La marquesa lo aceptará como pretendiente?

En los primeros episodios, Nadia y Lucrecia tienen enfrentamientos, como siempre. Ambas van a competir, pero ya no por el amor de un hombre (Guzmán), sino por un futuro. La hija del diplomático mexicano tiene problemas financieros (sus padres le cancelaron la tarjeta de crédito), consecuencia del romance que vivió con su medio hermano Valerio.

Sin lugar a duda los personajes favoritos de la serie son Valerio y Rebeka (Claudia Salas), dos apuestas de Darío Madrona y Carlos Montero, los creadores de la serie, que hicieron que más personas se identificarán con la ficción, o al menos le encuentren más gusto.

Valerio es un adolescente chileno que pone la cuota de rebeldía y fiesta en la serie. Él es el amigo de todos. No existe mejor compañero de fiestas que él e incluso cuando no tiene dinero, es el alma del reventón. Sin embargo no todo es felicidad, sexo, drogas y rock and roll para él. Valerio tocará fondo por su adicción a las drogas, y eso lo recordamos bien desde la segunda temporada. El joven de 19 años buscará la manera de conseguir cocaína, y no le importará hacer cosas que vayan contra su dignidad con tal de conseguir este químico blanco que “lo ayuda a estar mejor consigo mismo”.

Escenas de la tercera temporada de "Élite" . (Foto: Netflix)

Los guiones, como siempre, están bien trabajados. Los fans de las serie van a quedar satisfechos con los dos primeros episodios (Netflix solo habilitó dos a la prensa previo a su estreno de este viernes 13).

Esta temporada pinta más dramática y más dura, será difícil para los fans porque veremos sufrir más a nuestros personajes favoritos. Y créanme, preparen los papeles tissue porque vendrán escenas tristes.

Otro ingreso a la ficción es el actor Leïti Sèn, quien interpreta a Malick, un palestino que podría destruir el muro que ha puesto Nadia frente al amor.

REBEKA Y LUCRECIA

Uno de los personajes más interesantes y del que menos se sabe es Rebeka, que llegó a “Las encinas” en la segunda temporada. ‘La Rebe’ está en todos lados. Conoce secretos ajenos, es muy observadora y se preocupa hasta por los que no debería. Tiene escenas más hilarantes en los primeros episodios de la temporada 3, pero también algunas emotivas. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar en el colegio te identificarás con ella o, al menos, lograrás tenerle mucho cariño.

Como siempre Lucrecia, el personaje de Danna Paola genera sentimientos encontrados. Por momentos, logra que el televidente simpatice con sus problemas, que son graves y muchos, pero por momentos solo te cae mal. No deja de ser una adolescente extraordinariamente arrogante y que no tiene reparos en hacer lo que sea posible con tal de conseguir sus metas. Lo que sí es seguro es que uno de los mejores personajes, su evolución desde la primera temporada hasta los nuevos episodios es el mejor, seguido por el de Carla (Rebeka siempre fue genial).

En la nueva temporada, Lu tendrá una tensa conversación con su padre y Valerio. No voy hacer spoiler, pero cómo diría Rosalía: “Madre Mía”. Estamos ante una escena trascendental para el futuro de la adolescente.

Danna Paola, quien asegura que Lu le ha ayudado a empoderarse, hace un gran trabajo interpretando a este personaje. ¿Será la nueva villana de la serie? Mejor reformulo la pregunta: ¿Será la villana que la serie necesita? Estamos a un clic de conocerlo. Siéntese, saque la canchita y disfrute de este drama adolescente para olvidar los propios, que para eso existe la ficción.

DATO

Puedes ver todos los episodios de “Élite” temporada 3 en Netflix.

VIDEOS RELACIONADOS

La muerte de Polo: el gran misterio de “Élite” temporada 3

Élite 3: la muerte de Polo

Las preguntas que nos dejó el tráiler de “Élite 3”

27 Preguntas que nos dejó el tráiler de Élite temporada 3

TE PUEDE INTERESAR: